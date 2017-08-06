Güzellik uğruna 17 kez bıçak altına yatıp 100 bin lira harcadı

İlk hamileliğinde 80, ikinci hamileliğinden sonra ise 105 kiloya kadar çıkan Güllü Sel, bir gün aynaya baktığında kendisini beğenmeyerek kilolarından kurtulmaya karar verdi. 6 ayda 59 kiloya kadar düşen Sel, kilo verdikten sonra vücudunda sarkmalar olunca bu kez de bunları düzeltmek için estetiğe başvurdu. Sel, daha güzel bir kadın olmak için tam 17 kez bıçak altına yatarak 100 bin lira harcadı. Göğüs ve dudaklarına silikon, Brezilya poposu, karın, kol ve bacak gerdirme ile yüze botoks yaptırdı.

"İstediğim fiziğe hala ulaşamadım"



Sel, iki doğum arka arkaya yaptıktan sonra çok kilo aldığını belirterek, "Bu kiloları verdikten sonra vücudumda çok fazla deformeler oldu. Bir bayan olarak böyle gezmek istemedim. İkinci oğlumu doğum yaptıktan 1 yıl sonra estetik serüvenim başladı. Son 5-6 yıldır estetik ameliyatları oluyorum. Kombine ameliyatlarla birlikte bu sayı 17'yi geçti. Ama istediğim fiziğe hala ulaştığımı düşünmüyorum. Bunun için bu kış yaptırmam gereken estetik ameliyatlarım var" dedi.



Her doğumdan sonra klasik Türk kadınlarının yaptığı karın gerdirme ameliyatı, bacaklarıma ve kollarıma siloşaksın ameliyatı ve bacaklarım 3’er kez germe ameliyatı olduğuna dikkat çeken Sel şöyle devam etti:

"Çok kilo verdiğim için bacaklarımda sarkmalar meydana geldi. Sarkma ameliyatı bu kış olacak. Onun dışında göğüs dikleştirme, göğüs silikon ve bel yağlarını aldırma gibi bir sürü ameliyat ve en son geçen yıl dünyada yeni yeni revaçta olan Brezilya poposu ameliyatı yaptırdım. Çok memnunum. Hiçbir ameliyatımdan pişman değilim. Aksine yaptıracaklarım var. Bununla ilgili çok fazla mesaj alıyorum ve çok soru soran kadın var. Bütün kadınlar yapmak istiyor ama bazıları imkanı olmadığı için bazıları da ailesinin baskılarından dolayı yapamadıkları için üzülen çok takipçilerim var. Sizi görüp ameliyat oldum fiziğim çok iyi oldu diyen kadınlar da var."

"Brezilya poposu yaptırdım yatamadım"



Sel, Brezilya poposu yaptırdıktan sonra bir süre yatamadığını ve oturamadığını ifade ederek, "Brezilya poposu ameliyatım çok zor oldu. 3 gün hastanede kaldım. 2 gün popomun üzerine oturamadım. İstanbul'da oldum bu ameliyatı da. Onun dışındakileri Adana’da oldum. Zor bir ameliyattı evet. Çok yatamadığım zaman oldu. İlk günler sırt üstü yatamadım yüz üstü yattım. 3 gün sonra uçağa binip Adana’ya geldim ama çok zor oldu. Ben çok memnunum şu anda" diye konuştu.



17 ameliyata 100 bin lira ödediğine dikkat çeken Sel, şunları kaydetti:

"Ameliyatlarımın hepsi Adana’da sadece bir hastanede oldu. Sadece bir ameliyatım şehir dışında oldu. Hastaneye gidip isim soy ismimi verdiğimde bütün faturalar çıkıyor. Değdi ama 100 bin lira vermemize. Hala yaptıracağım ameliyatlarım var. Henüz 33 yaşındayım. Bilmiyorum ileriye dönük ne kadar daha devam eder ama doktorlarım bana Ajda Pekkan’ın adı çıkmış o kadının bile senin kadar ameliyatı yoktu falan diyor. Dolayısıyla devam ediyorum. Birkaç ameliyatım daha var. 20’yi geçer diye düşünüyorum."

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya