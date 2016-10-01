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Güzellik uğruna sağlığınızdan olmayın

Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre botoks, dolgu, mezoterapi, saç ekimi gibi enjeksiyonlu uygulamalar ile lazer epilasyonunun doktor kontrolünde yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Güzellik uğruna sağlığınızdan olmayın

01 Ekim 2016 10:18

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “İnanılmaz kampanyalarla cazip hale getirilen sağlık işlemlerinin güzellik salonlarında hatta kuaförlerde yapıldığına ne yazık ki şahit oluyoruz. Yasa ile netleştirilmiş doktor kontrolünde olması gereken bu işlemlerin tıbbi eğitimi olmayan kişilerce yapılması insan sağlığını tehlikeye sokmaktır. Unutulmamalıdır ki insan sağlığı her şeyin üstündedir. Kişilerin bütçesini zorlamamak için sağlığını tehlikeye attığı gayrisıhhi şartlarda yapılan işlemler beklenmeyen sonuçlar doğurabilir. Hekimlik gerektiren bu uygulamalarla kampanya adı altında vatandaşlar dolandırılmaktadır. Bu tip merkezler yasa gereği Sağlık Bakanlığı’nca denetlenmez, denetim belediyelerin kontrolündedir ve ne yazık ki yetersizdir. Denetimsiz kalan bu merkezlerde yasaklanmış lazer cihazlarının kullanımı devam ederken, geri dönüşü olmayan cilt yanıkları yaşanabiliyor" dedi.

Enjeksiyonlu işlemlerde ise sterilizasyona dikkat edilmediğinde büyük sıkıntılar yaşanabileceğini ifade eden Özcan, "Hepatit ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıkları kapma riski oldukça yüksek. Denetim yoksunluğunun olması ve üç kuruş daha hesaplı diyerek tüketici talebi de devam ettiği sürece bu ve benzeri yerlerin sayısı artacaktır. Genel olarak halk sağlığı tehdit altındadır. Halkımız bu konuda hassasiyet göstererek bilinçli ve uyanık olmalıdır” şeklinde konuştu. 

Abdullah Çibir
 

Etiketler: güzellik, sağlık


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