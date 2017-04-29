Güzellikleri ve ağırlıklarıyla podyumda yarıştılar

Burdur 3. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı kapsamında Burdur Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği tarafından Burdur En Verimli Besi Sığırı Yarışması düzenlendi.

Hayvan yetiştiriciliğinde kadının önemli rolü olduğunu ve yetiştiriciliğin tüm zorluklarını kadınların göğüslediğini ifade eden Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, “Öncelikle üretmenin üretimin zor olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Hele hayvancılık Türkiye’de yapılıyorsa, biraz daha zor, bunu en çok zahmetini hanımefendiler çekiyor, bunu da bilmeyen yoktur. Ben burada sadece Hükumetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan hanımefendilere özellikle üretimde, köy yerinde bu işi yapan kadınlara sigorta yapılmasını en azından asgari ücretten bir maaş verilmesi talebim var çünkü hanımlar olmazsa inanın bu işi yapanımız yoktur. Beyefendiler kahvelerden vazgeçip ayrılmıyor ama hanımlar bu işi yapıyor, hanımlar bu işi yapmasına rağmen ne sosyal güvencesi, ne de bir kazancı var. Ben sigorta noktasında en azından hanımlara Tarım Bakanlığından bir bütçe ayrılıp, köyde bu işi yapan hanımlarımıza bir sigorta bağlanmasını istiyorum” dedi.

Ürettiğimiz değerli olursa, kalkınmanın kapısı açılır

Üretilenin değerine göre kalkınmanın kapısının açılacağını ifade eden Burdur Belediye Başkan Ercengiz, “Bu yıl altıncısını düzenliyoruz, benimle birlikte üçüncüsünü düzenledik umarım nice 100 ler olsun, üretimi değerli kılabilmemiz lazımdır eğer üretirsek ürettiğimiz değerli olursa ancak o zaman kalkınmanın kapısını açar bu yolda ilerleyebiliriz. Fuarımızın Burdur’a sağlayacakları yanında ülke ekonomisine de katkı getirmesini diliyorum. Biz çalışan bir iliz. Bizim sütümüz kaliteli etimiz, nitelikli bizim kavunumuz tarla kavunu onun için ürünlerimizin değerli ve özellikli olması için kıymetini bilen alanları oluşturmalıyız. İnşallah buranın da hem alanların hem satanların kazandığı emeklerin karşılığının alındığı başta ilimiz olmak üzere tüm yurdumuza katkı koyan bir fuar olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Gençleri hayvancılığa davet etti

AK Parti Hükumetinin hayvancılıkta uyguladığı desteklemeleri işaret eden AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, genç çiftçileri hayvancılık yapmaya davet etti. Hayvancılıkta kadınların Türkiye’ye verdiği katkıları ifade eden AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, “Burdur’a yakışır güzel bir fuar organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Birlik olunca, güç birliği yapınca nasıl güzel şeyler gerçekleşiyor, biz Burdur olarak bunu önümüzdeki her alanda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hayvancılıkta çok iyi bir noktada olduğumuzu, üretimi arttıracak yolları hepimizin daha iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Bu fuar gelinlerimize, kadınlarımıza, kızlarımıza fayda sağlıyor, en çok çalışan onlar, fuara gelmiş en iyi teknolojiyi alacak işletmesinde uygulayacak. Hükumet olarak da her türlü desteği veriyoruz. Yeterli mi değil ama şundan 20-30 yıl öncesi pozisyonda değiliz, niçin içinde bulunduğumuz şeylerin kıymetini elimizin tersiyle itiyoruz, dedelerinizin, babalarınız çektiği eziyeti biz çekmiyoruz. Biz Burdur’da yaşayan insanlar olarak hayvancılık alanındaki ilerlememizi sürdüreceğiz küçükbaş desteklemeleri süratli bir şekilde, yem bitkisi, süt sığırcılığı desteklemeleriyle beraber, köylerde yaşayan genç arkadaşlar, anne babası hayvancılık yapanlar, asgari ücretle bir işe girip, oranın şefinin emrine girmeyin, anneler babalar çocuklarınızı hayvancılığa başlatın, birçok fabrika sahiplerinden bin kat daha iyi durumu var ama çalışacak” diye konuştu.

Jüri tüm detayları inceledi

Konuşmaların ardından “En Verimli Besi Sığırı Yarışması”na geçildi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından oluşturulan jüride, yarışmaya katılan 5 besilik sığırların tüm detaylarını inceledi. Zooteknik Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Özkan Elmas, ırkını taşıyan özelliklerine, aşılarının tam olup olmadığına, vücut uyumuna dikkat ettiklerini ifade etti. Yarışmada, 1’nci sırada 21 aylık 900 kilogramağırlığında Rafet El Roman isimli sığır, 2’nci sırada 22 aylık 815 kilogram ağırlığında Ercan isimli sığır, 3’ncü sırada 25 aylık 852 kilogram ağırlığında Aliş isimli sığır, 4’ncü sırada 23 aylık bin 30 kilogram ağırlığında Fırat isimli sığır, 5’nci sırada 30 aylık 982 kilogram ağırlığındaki Ali isimli sığırlar jüri tarafından değerlendirildi.

Bin 30 kilogramlık Fırat, şampiyon oldu

MAKÜ Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri değerlendirmesinde, bin 30 kilogram ağırlığındaki Fırat isimli sığır birinci, 815 kilogram ağırlığındaki Ercan isimli sığır ikinci, 900 kilogram ağırlığındaki Rafet El Roman isimli sığır ise üçüncü, 982 kilogram ağırlığındaki Ali isimli sığır dördüncü, 852 kilogram ağırlığındaki Aliş isimli sığır ise beşinci oldu. Dereceye giren sığırların yetiştiricilerine ödülleri AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan, Burdur Veterinerler Odası Başkanı Kazım Üstüner tarafından madalya ve para ödülleri takdim edildi. Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, dördüncü ve beşinci sığırlara ise 500 TL para ödülü verildi.

Şampiyon Fırat, 22 bin TL’ye satıldı

Yarışma sonrası seçilen en verimli besi sığırları açık arttırma ile Türkiye’de hizmet veren et kombine ve et ürünleri firmalarına satıldı. Yarışmada şampiyon olan bin 30 kilogram ağırlığındaki Fırat isimli sığır 21 bin TL’ye satıldı. Çekişmeli geçen açık artırmadan ikinci olan 815 kilogram ağırlığındaki Ercan isimli sığır 12 bin 225 TL’ye, üçüncü olan 900 kilogram ağırlığındaki Rafet isimli sığır 14 bin 490 TL’ye, dördüncü olan 982 kilogram ağırlığındaki Ali isimli sığır 21 bin TL’ye, beşinci sıradaki 852 kilogram ağırlığındaki Aliş isimli sığır ise 13 bin 717 TL’ye satıldı. Açık artırmada Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç ise satılan sığırlara bin TL katkıda bulunarak, sığır yetiştiricilerine destek oldu.

10 bin kişiye Burdur Şiş dağıtımı

Yarışma sonunda Burdur’un coğrafi işaretlerinde yer alan Burdur Şiş Dağıtımı yapıldı. Fuar alanında kurulan 10 metrelik tezgahta, fuara katılan 10 bin vatandaşa, pide arasında Burdur Şiş dağıtımı gerçekleştirildi.

Hayal Girişim



