Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta lider Güzelorduspor, saha ve seyircisi önünde en yakın takipçisi Yeni Amasyaspor ile karşılaştı. Yeni Amasyaspor açısından büyük önem taşıyan karşılaşmanın galibiyet gölünü 63. dakikada Severin Bikoko attı. Geçen sezon Yeni Amasyaspor forması giyen Bikoko, Güzelorduspor formasıyla attığı golle eski takımının şampiyonluk umutlarını söndürdü.

Güzelordusporlu futbolcular maç sonunda büyük sevinç yaşarken galibiyeti elma yiyerek ve kolbastı oynayarak kutladılar. ‘Amasya elması’na atıfta bulunarak sahada elma yiyen ve taraftarların sevincine ortak olan Güzelordusporlu futbolcular saha ortasında kolbastı oynayarak galibiyetin tadını çıkardılar.

Metin Akyürek

