GYODER, İNDER ve KONUTDER: "Yönetmelikle ilgili sorunların giderileceğine inancımız tam”

Türkiye’ye ekonomisine çok güçlü katkılar sağlayan ve 200’ün üzerinde alt sektörü besleyen inşaat sektörünün gelişiminin önemine dikkat çekilen ortak açıklamada şöyle denildi.

“Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin, temsil ettiğimiz reel sektör açısından çok önemli hayati sorunlar içerdiğini belirtmiştik. Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörünün güçlü büyümesini sürdürmesinin, insanlarımızın konforlu ve nitelikli konutlara erişiminin sağlanmasının, deprem risklerimizin dikkate alarak kentsel dönüşümün yapılabilmesinin ve yapı hukukunun sağlıklı bir mevzuata sahip olmasının böylesine zorlu bir süreçte ülkemiz açısından çok daha önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün öneri ve eleştirilerimiz sektörün ve Türk ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi adına yapıcı mahiyettedir. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın kamuoyuna yansıyan açıklamalarından öneri ve eleştirilerimizin iyi niyetle tekrar ele alınıp değerlendirileceğini öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz. Yapılacak çalışmalarla söz konusu sorunların giderileceğine olan inancımız tamdır”.

Ortak açıklama, “İnşaat sektörünün temsilcileri olarak, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşması için güçlü bir kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadesi ile son buldu.

