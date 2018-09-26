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‘H' harfini yok sayan İOS sosyal medyayı salladı

‘H' harfini yok sayan İOS sosyal medyayı salladı
‘H' harfini yok sayan İOS sosyal medyayı salladı

Apple'ın mobil cihazlarında kullandığı işletim sistemi iOS 12’de ‘H’ harfinin eksikliği, sosyal medyada konuşulmaya devam ediliyor. Birçok kullanıcı ‘H’ harfinin olmamasını yazılımcının Trakyalı olduğuna bağladı.

Birkaç ay süren Beta aşamasının ardından 17 Eylül'de kullanıma sunulan iOS 12 işletim sisteminde ortaya çıkan bir hata kullanıcılar tarafından fark edilince, sosyal medyada alay konusu oldu. Telefon rehberinde artık ‘H' harfini göremeyen kullanıcılar şaşkınlık yaşadı. Yeni güncellemenin bir Trakyalı tarafından yapıldığı, Steve Jobs'un anne tarafının Trakyalı olduğu gibi paylaşımlar yapıldı. 

Sosyal medyada alay konusu olan hata üzerine Trakyalı kullanıcılar da "Artık avamızdan geçilmez" gibi yorumlar yaptı. Gelecek yeni bir güncellemeyle hatanın düzeltilmesi bekleniyor.
Öte yandan, hatayı sadece telefonlarını Türkçe dilde kullananlar görürken, diğer dillerde ‘H' harfinin olduğu görülüyor.  

Vedat Bayraktar
 

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