Avrupa'nın altı ülkesinde tespit edilen kuş gribi virüsü H5N8 karşısında alınan önlemler virüsün yayılmasını engelleyemedi. Almanya'da 12 eyalette kanatlı hayvanların bulunduğu çiftliklerde rastlanan virüs yüzünde on binlerce kanatlı hayvan itlaf edildi. Son olarak Aşağı Saksonya eyaletinde Barssel kasabasındaki bir hindi çiftliğinde rastlanan H5N8 virüsü yüzünden 16 bin hindi itlaf edildi. Federal Tarım Bakanlığı H5N8 virüsünün agresif bir hal aldığını, bu zamana kadar kullanılan ilaçların etkili olmadığını açıkladı.

Saksonya Anhalt Çevre Bakanı Claudia Dalbert Eyalet genelinde 13 milyon kanatlı hayvanın kayıt altında olduğunu belirterek, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan çiftliklerin bakanlığı haberdar etmesini istedi. Açık alanlarda kanatlı hayvan beslenmemesini isteyen bakanlık, göçmen kuşların göçlerini tamamlayıncaya kadar kapalı alanlarda besiciliğin yapılması virüsün yayılmaması için en önemli konulardan biri olduğu vurgulandı.

Kuş gribi olarak tanımlanan H5N8 virüsü Almanya'da ortaya çıkmasının ardından kanatlı et sektörü ciddi manada kayıplar yaşamaya başladı. Siparişler iptal edilirken ihracat neredeyse durma noktasına geldi.

