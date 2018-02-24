Haber kameramanına meslek standardı geliyor

Haber kameramanlığı mesleğine yıllarını vermiş çoğunluğu Ankara ve İstanbul’daki farklı kurumlarda şef kameraman olarak görev yapan duayen isimlerden oluşan 14 kişilik Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) Mesleki Yeterlilik Komisyonu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında ilk toplantı yapıldı.

Komisyon ilk olarak çalışmalarına Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’ı ziyaret etti.

Ceylan, Türkiye’de ve dünyada mesleki yeterliliğin ve mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin meslek örgütü olarak yetkin bir kurum olduğunu, meslek standardı konusunda çalışma yapabilecek düzeyde bulunduğunu söyledi.

Ceylan, kameramanlık mesleğinin standartlarını olduğu yerden daha yukarı taşımak için çalışmaların yapılması talimatını vererek, Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak meslek standartlarının ortaya çıkarılması için kurum olarak çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

MYK Başkanı Ceylan, çıkarılacak meslek standartlarının yeni nesillerin yetişmesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liselerinde, Yüksek Öğretim Kurumu’nun üniversitelerde eğitim müfredatında kullanılacağını kaydetti. Yeni nesillerin yetişmesi için şimdi yapılacak çalışmaların önemine vurgulayan Ceylan, Türkiye Haber kameramanları Derneği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ortaklaşa çalışmalar yürüterek haber kameramanlığı meslek standardını daha üst seviyelere taşınacağından şüphe duymadığını ifade etti.

Habercilik mesleğinin toplum nazarında önemine de dikkat çeken Ceylan, devletin yönetiminden toplumun her kesimine kadar iletişim kuran ve onlarla iç içe olan habercilerin daha iyi standartlarda çalışabilmelerinin önemli olduğunu belirtti.

14 kişilik alanında tecrübeli haber kameramanlarından oluşan mesleki yeterlilik çalışma komisyonu Ceylan’ı ziyaretlerinin ardından MYK Meslek Standartları uzmanları ile haber kameramanlığı meslek standardının oluşturulması için bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda mesleğe yıllarını vermiş haber kameramanları , uzmanlara mesleğin ayrıntıları ve zorluklarına ilişkin bilgi verdi.

Çıkarılacak meslek standartlarının meslek liseleri ve üniversitelerin eğitim müfredatında kullanılması için çalışmalar ise başlatıldı.