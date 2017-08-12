Haber olunca işleri düzeldi

Satamadığı 40 ton vişneyi dalında çürümeye bırakan üretici, yapılan haber sonrası ürettiği tüm vişneleri satarken önümüzdeki yıllar için de şimdiden sipariş aldı.

Sivas’ta Merkeze bağlı Çukurbelen köyünde 60 dönüm arazide yılda 50 ton vişne üreten Cemal Coşkun isimli üretici, bu yıl ürettiği vişnelerin 40 tonunu satamayınca dalında çürümeye terk etmişti. Yaklaşık 90 bin TL zararı oluşan üreticinin mağduriyeti İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme taşınınca Coşkun’un işleri yoluna girdi. Haberin ardından Coşkun ile temasa geçen Maraşlı bir alıcı tüm vişneleri satın alıp önümüzdeki yıl üretilecek ürünlere de talip oldu.

Coşkun yaptığı açıklamada, “Vişnelerimiz elimizde kalmıştı. İhlas Haber Ajansı’ndaki arkadaşlar geldi çekim yaptı. Mağduriyetimizi anlattılar. Satamadığımız vişnelere yeni müşteriler geldi. Bahçemizde ki tüm vişneleri sattık ve bir daha ki sene olacak vişnelerin satın alım sözünü aldık. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bütün mallarımızı sattık. Sıkıntılardan kurtulduk. Kahramanmaraş’tan bir arkadaş geldi, direk bahçeden satın aldı. Diğer illerden de arkadaşlar var. Elazığ’dan aradılar. Başka illerden de aradılar. Baya arayan oldu. Yani biz şuana kadar mallarımızı satamıyorduk. Şimdi tüm Türkiye’ye satıyoruz. Vişnelerimiz satılmasaydı çürüyecekti, yere dökülüyordu, kuşlar yiyordu.” dedi.

Bahçe ortağı Numan Coşkun ise bugüne kadar ürünlerinin çoğunu satamadıklarını belirterek “ Sağ olsun arkadaşlar geldiler yardımcı oldular. Elimizde kalan bütün vişnelere müşteri bulduk. Geldi hatta kendi arabasına yükleyip götürdü. İyi oldu ülkeye bir katma değer kattık. İhlas Haber Ajansı’ndan gelen arkadaşlarımız tesadüfen geldiler derdimizi dinlediler ve sonucunu da aldık. O arkadaşlara da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aydemir Kadıoğlu - Veysel Korkmaz