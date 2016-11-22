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Habercilerin 15 Temmuz izlenimleri kitap oldu

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, habercilerin gözünden 15 Temmuz’u anlatan ‘Kalkışma’ kitabı hakkında, “Biz o gece sahada yalnız değildik, bu mücadelede vatandaşlar da bizimle omuz omuza alanlardaydı” dedi.


22 Kasım 2016 17:23

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 15 Temmuz gecesi tanıklık ettiği olayları anlatan 102 habercinin yazılarını bir kitapta topladı. İstanbul, Ankara ve Marmaris'te 15 Temmuz gecesi vazifesi başında olan muhabir ve kameramanların ekranlara yansımayan mücadeleleri ve yaşadıklarını anlattığı kitap raflardaki yerini yarın alacak, internet üzerinden de haftaya satışa sunulacak. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel’in ortaya attığı fikir üzerine çalışmalarına başlanan kitap 4 aylık bir süre içinde hazırlandı.

Kitap hakkında açıklamalarda bulanan Polatel, “Kitabımız bu hafta satışa çıkacak, aslında başta sınırlı sayıda bastırıp dağıtımını kendimiz sağlayacaktık ancak o gece yaşananları birinci ağızdan yaşayanların anlatımlarıyla okumak herkesin hakkı diye düşündük ve satışa sunarak vatandaşlarımıza da ulaştırmayı planladık. Çünkü biz o gece sahada yalnız değildik, bu mücadelede vatandaşlar da bizimle omuz omuza alanlardaydı. Sabaha kadar bırakmadık alanları. Onların da bu kitapta emeklerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu kitabın oluşmasında çok kişinin emeği geçti, başta yönetim kurulu üyelerimizin emekleri ve destekleriyle çıktı. Ancak haberci dostlarımızın 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını kaleme alıp tüm samimiyetle anlatmaları da çok değerliydi bizim için. Hepsine tek tek şükranlarımızı iletiyoruz” şeklinde konuştu.  

Caner Ünver

Etiketler: 15 Temmuz izlenimleri, kitap, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Ayteki


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