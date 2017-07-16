Haber’de Türkiye birincisi olan Mehmet Demir’in ödülünü Başbakan Yıldırım verdi

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz’da şehit olan gazeteci Mustafa Canbaz'ın anısına, yerel medyanın gelişmesi için yapılan "30. Yerel Medya Özendirme Yarışması’’ ödül töreni gerçekleştirildi.

Yerel medyayı daha da güçlendirmek için Türkiye genelinde düzenlenen ve büyük katılımla gerçekleyen yarışmada Gaziantep basını birincilik ödülünü alarak haklı gururunu yaşadı. Gaziantep Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Demir, haber dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye genelinde yerel medyada çalışan 63 ilden 516 çalışanın 629 eserle katıldığı yarışmanın ödül töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bu yıl 15 Temmuz’un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlediği 30. Yerel Medya Özendirme Yarışmasının ödül törenine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, büyükelçiler, bürokratlar, siyasetçiler, yerel, ulusal ve uluslararası basından gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Yarışmada Yerel Haber dalında ‘Pusula, Türk Medyasından Cerablus’a Giden İlk Gazete Oldu’ haberi ile Gaziantep Pusula Gazetesinden Mehmet Demir birinci oldu. Gaziantep’i başarıyla temsil eden Demir’in birincilik ödülünü Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, başarısı nedeniyle Mehmet Demir’i kutladı.

Demir, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ‘’Başbakanlık BYEGM Haber yarışmasında Türkiye birinciliği ödülümü Başbakan Binali Yıldırım'dan aldım.15 Temmuz'un yıl dönümünde böyle bir ödül almam benim için en büyük gurur’’ ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 24 Ağustos 2016’da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatından iki gün sonra, Mehmet Demir 26 Ağustos 2016’da Cerablus’a giren ilk Türk gazeteci olmuştu. Demir, Cerablus izlenimlerini 29 Ağustos tarihli Gaziantep Pusula Gazetesinde “Özgür Cerablus’tan selam var” başlığı adı altında yayınlamıştı.

Yarışmanın diğer kategorilerinde dereceye giren gazetecilere de ödülleri verilirken, tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.