Evinin önünde uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu’nun ölümünün üzerindeki sır perdesinin ortadan kaldırılması için soruşturma başlatıldı. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, eşinin ölümünün üzerinden 14 yıl geçtikten sonra başlatılan soruşturma için Ankara Adliyesi’ne gelerek savcıya ifade verdi.

Savcının Hablemitoğlu suikastı ile yakından ilgilendiğinin altını çizen Şengül Hablemitoğlu, “Sorumlu bir kamu görevlisi var karşımızda ve çok ciddi bir biçimde dosyayla ilgili. Son derece hakim bizimle değerlendirdi ve geçen 14 yıllık süreçte karşılaştığımız bir takım insanları, olayları kendisine aktardık. Elindeki bilgiyi etkileyebilecek bazı şeyleri kendisine aktardık. Dosyada ciddi bir karartma var. Cinayetle ilgili soruşturmanın yapılamamasına neden olan ciddi bir karartma var. Bizde de çok güven oluştu savcıya yönelik. Çok ciddi baktığı belli konuya. Onun bize verdiği buruk bir rahatlama oldu. Umarım ki sonuç da alırız, o zaman daha farklı şekilde seviniriz. Yeni baştan bir soruşturma başladı. Yapılmamış soruşturma şimdi yeniden yapılıyor. Ben olay akşamı ifade veriyormuş gibi oldum” diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yıllarca Hablemitoğlu suikastının üzerini örttüğünü söyleyen Avukat Ersan Barkın, “Bu soruşturmanın bugün niye açıldığı ve gündem olduğu, sizler tarafından da niye ilgi odağı olduğu ortada. Ülkede bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişiminin arkasında apolitik bir örgüt var. Bu Fetullah Gülen Örgütü’nü 1990’ların sonundan itibaren yazan bir yazar, 2002’de hayatını kaybetti. Dolayısıyla Hablemitoğlu suikastını 2016’da incelemeye namzet bir başsavcılık elbette ki onun yazdıklarının üzerinden gidecektir” ifadelerini kullandı.

Hablemitoğlu’nun yalnızca Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin içeriden ve dışarıdan nasıl çökertildiğini yazdığını belirten Barkın, “Örgüt elbette ki inceleniyor ama Hablemitoğlu’nun salt Fetullah Gülen Terör Örgütü’yle ilgili değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin içeriden ve dışarından nasıl çökertildiğini yazdıkları da başsavcılığın dosyalarına kaynaklık ediyor. 14 yıl sonra ilk defa bir Cumhuriyet savcısı, 8 klasörün tamamını, emniyetteki 40 klasörün tamamına hakim bir vaziyette ince ince savcılık zekasıyla sorular sordu. Deliller yeniden toplanıyor çünkü bu ülkede var olan örgüt Hablemitoğlu suikastına nasıl göz yumduysa suikast ardından delillerin toplanması aşaması başta olmak üzere bu suikasta dair soruşturmayı da bilerek ve isteyerek bırakmış olabilir. Dolayısıyla telefon kayıtları, ETS kayıtları, kovanlar savcılık tarafından yeniden tetkik ediliyor. Ailenin talebi de aydınlatılması, arkasında kim var, tetikçi kim, hangi talimatlarla gerçekleştirildi bulunmasıdır” açıklamalarında bulundu.