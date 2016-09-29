Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hablemitoğlu suikastı dosyası yeniden açılıyor

Hablemitoğlu suikastı dosyası yeniden açılıyor

14 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Tarihçi Yazar Necip Hablemitoğlu’nun suikastı hakkında soruşturma başlatıldı.

Hablemitoğlu suikastı dosyası yeniden açılıyor

29 Eylül 2016 21:52

Evinin önünde uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu’nun ölümünün üzerindeki sır perdesinin ortadan kaldırılması için soruşturma başlatıldı. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, eşinin ölümünün üzerinden 14 yıl geçtikten sonra başlatılan soruşturma için Ankara Adliyesi’ne gelerek savcıya ifade verdi.

Savcının Hablemitoğlu suikastı ile yakından ilgilendiğinin altını çizen Şengül Hablemitoğlu, “Sorumlu bir kamu görevlisi var karşımızda ve çok ciddi bir biçimde dosyayla ilgili. Son derece hakim bizimle değerlendirdi ve geçen 14 yıllık süreçte karşılaştığımız bir takım insanları, olayları kendisine aktardık. Elindeki bilgiyi etkileyebilecek bazı şeyleri kendisine aktardık. Dosyada ciddi bir karartma var. Cinayetle ilgili soruşturmanın yapılamamasına neden olan ciddi bir karartma var. Bizde de çok güven oluştu savcıya yönelik. Çok ciddi baktığı belli konuya. Onun bize verdiği buruk bir rahatlama oldu. Umarım ki sonuç da alırız, o zaman daha farklı şekilde seviniriz. Yeni baştan bir soruşturma başladı. Yapılmamış soruşturma şimdi yeniden yapılıyor. Ben olay akşamı ifade veriyormuş gibi oldum” diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yıllarca Hablemitoğlu suikastının üzerini örttüğünü söyleyen Avukat Ersan Barkın, “Bu soruşturmanın bugün niye açıldığı ve gündem olduğu, sizler tarafından da niye ilgi odağı olduğu ortada. Ülkede bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişiminin arkasında apolitik bir örgüt var. Bu Fetullah Gülen Örgütü’nü 1990’ların sonundan itibaren yazan bir yazar, 2002’de hayatını kaybetti. Dolayısıyla Hablemitoğlu suikastını 2016’da incelemeye namzet bir başsavcılık elbette ki onun yazdıklarının üzerinden gidecektir” ifadelerini kullandı.

Hablemitoğlu’nun yalnızca Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin içeriden ve dışarıdan nasıl çökertildiğini yazdığını belirten Barkın, “Örgüt elbette ki inceleniyor ama Hablemitoğlu’nun salt Fetullah Gülen Terör Örgütü’yle ilgili değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin içeriden ve dışarından nasıl çökertildiğini yazdıkları da başsavcılığın dosyalarına kaynaklık ediyor. 14 yıl sonra ilk defa bir Cumhuriyet savcısı, 8 klasörün tamamını, emniyetteki 40 klasörün tamamına hakim bir vaziyette ince ince savcılık zekasıyla sorular sordu. Deliller yeniden toplanıyor çünkü bu ülkede var olan örgüt Hablemitoğlu suikastına nasıl göz yumduysa suikast ardından delillerin toplanması aşaması başta olmak üzere bu suikasta dair soruşturmayı da bilerek ve isteyerek bırakmış olabilir. Dolayısıyla telefon kayıtları, ETS kayıtları, kovanlar savcılık tarafından yeniden tetkik ediliyor. Ailenin talebi de aydınlatılması, arkasında kim var, tetikçi kim, hangi talimatlarla gerçekleştirildi bulunmasıdır” açıklamalarında bulundu.

Etiketler: Necip Hablemitoğlu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!