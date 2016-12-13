Beytüşşebap’tan geçen Habur Çayı’ndaki kirlilik, çöp ve kanalizasyon atıkları nedeniyle endişe verici boyutlara ulaştı. Birçok bölgesinde pislikten geçilmeyen çayda, onlarca balık türünün tehlike altında olduğu iddia edildi. Vatandaşlar, çaya çöp atılmamasını ve biriken çöplerin temizlenmesini istedi.

“Balık yerine çöp yığınları çıkıyor”

Habur Çayı’nda sıklıkla balık tuttuğunu anlatan Naci Gökçe adlı vatandaş, çaydan artık balık yerine çöp yığınlarının çıktığını vurguladı. Çayın içinin yanı sıra kenarlarında da bilinçsizlik yüzünden çöp yığınlarının oluştuğunu dile getiren Gökçe, “Naylon ve pet şişeler doğada yıllar sonra yok olduğundan gün gittikçe çöpler artmaya başlıyor. 90’lı yıllardan bu güne kadar balıklarda tat bozukluğu görüldü. Birinci sebebi halkın duyarsız kalıp kirletmesinden kaynaklanıyor. Kaynağını Beytüşşebap’ın dağlarından ve yaylarından alıyor bu çay. İlçeye bağlı yaklaşık 20 köy de kanalizasyon ve atık sularını bu dereye akıtıyor. Bu derenin özellikle rafting için ideal bir yer olduğunu söylemek mümkün. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için yetkililerin proje üretmesini istiyoruz. Ayrıca çayın ve çevresinin temizlenmesini istiyoruz” dedi.

Çay suyunun Irak’ın Zaho kentinde içme suyu olarak tüketildiğine de dikkat çeken Gökçe, “Onlarca balık türü var bu çayda ve yine nesli tükenme tehlikesinde olan kertenkele türdü var. Artık oltamızı attığımızda çöp değil, balık gelsin istiyoruz” diye konuştu.

Serdar Gükçe