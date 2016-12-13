Diğer
Kategoriler

Habur Çayı’nda endişe verici kirlilik

Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı’ndaki kirlilik, endişe verici hale gelmeye başladı. Çöp yığınlarının esir aldığı çayda bulunan onlarca balık türünün tehlike altında olduğu ileri sürüldü.


13 Aralık 2016 09:38

Beytüşşebap’tan geçen Habur Çayı’ndaki kirlilik, çöp ve kanalizasyon atıkları nedeniyle endişe verici boyutlara ulaştı. Birçok bölgesinde pislikten geçilmeyen çayda, onlarca balık türünün tehlike altında olduğu iddia edildi. Vatandaşlar, çaya çöp atılmamasını ve biriken çöplerin temizlenmesini istedi.

“Balık yerine çöp yığınları çıkıyor”
Habur Çayı’nda sıklıkla balık tuttuğunu anlatan Naci Gökçe adlı vatandaş, çaydan artık balık yerine çöp yığınlarının çıktığını vurguladı. Çayın içinin yanı sıra kenarlarında da bilinçsizlik yüzünden çöp yığınlarının oluştuğunu dile getiren Gökçe, “Naylon ve pet şişeler doğada yıllar sonra yok olduğundan gün gittikçe çöpler artmaya başlıyor. 90’lı yıllardan bu güne kadar balıklarda tat bozukluğu görüldü. Birinci sebebi halkın duyarsız kalıp kirletmesinden kaynaklanıyor. Kaynağını Beytüşşebap’ın dağlarından ve yaylarından alıyor bu çay. İlçeye bağlı yaklaşık 20 köy de kanalizasyon ve atık sularını bu dereye akıtıyor. Bu derenin özellikle rafting için ideal bir yer olduğunu söylemek mümkün. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için yetkililerin proje üretmesini istiyoruz. Ayrıca çayın ve çevresinin temizlenmesini istiyoruz” dedi.

Çay suyunun Irak’ın Zaho kentinde içme suyu olarak tüketildiğine de dikkat çeken Gökçe, “Onlarca balık türü var bu çayda ve yine nesli tükenme tehlikesinde olan kertenkele türdü var. Artık oltamızı attığımızda çöp değil, balık gelsin istiyoruz” diye konuştu.  

Serdar Gükçe

Etiketler: endişe verici kirlilik, Habur Çayı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç