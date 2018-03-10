Habur Çayını teleferikle karşıya geçiyorlar

Günyüzü köyünde yaşayan köylüler yıllardır Habur Çayı’ndan teleferik yöntemiyle karşıya geçiyor. Evlerinden 300 metre uzaklıkta bulunan ahırlarına gidebilmek için hırçın akan Habur Çay’ını geçmek zorunda kalan köylüler kendi imkanları ile yaptıkları teleferiği kullanıyor. Yaz ve kış aylarında suların alçalmasıyla küçük köprüler inşa edip yol yapan köylüler ilkbahar ve sonbahar aylarında ise teleferik kullanmak zorunda kalıyor. Karların erimesiyle metrelerce yüksekliğe ulaşan Habur Çayı'nın tehlikesine karşı teleferik kullanıp karşıya geçen köylülerin tek isteği bir metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğunda tahra bir köprü yapılması. Köylülerden Lezgin Ediş yetkililere çağrıda bulunarak bir asma köprü yapılmasını istedi. Ediş "Günyüzü köyünde ikamet ediyorum.

Görmüş olduğunuz gibi suyun bu tarafına geçebilmemiz için teleferik kullanmak zorunda kalıyoruz. Her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında su taşkınları nedeniyle köprülerimizi su götürüyor. Çocuklar, yaşlılar bu yolu kullanıyoruz. Tarım arazimiz var aynı zamanda ahırımız var keçilerimizi burada besliyoruz. Yetkililere seslenmek istiyorum. Bir metre genişliğinde de olsa bir asma köprünün yapılmasını istiyoruz. Bu müracaatımız yerine getirilirse hem bir tehlikenin önüne geçilmiş olur hem de bizim açımızdan arazimizin işletilmesi ve hayvancılığımızın devam ettirilmesine büyük katkı sağlar. Karşı tarafa geçebilmek için tek yol şimdilik bu teleferik. Yazın geçici köprü yapıyoruz ancak onu da yükselen su götürüyor" dedi.

Çocuklarıyla beraber hayvanlarını besleyen Fehime Ediş adındaki kadın ise yeni doğum yapan hayvanlarına bakmak için günde en az 10 defa teleferik kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Ediş, "Günde en az 10 kere bu teleferiği kullanmak zorundayım. Bazen gece karanlığında da ahırda olmak zorundayım çünkü doğum yapan keçilere göz kulak olmak için fener ışında karşıya geçiyorum. Bir köprünün yapılmasını çok istiyorum. Artık çok yoruldum. Çok da korkuyorum, bir gün ya bana ya da çocuklarıma bir şey olacak diye. Sular alçaldığında köprü yapıyoruz. Ama şimdi sular yükseldi mecbur bu yolu kullanıyorum bütün ihtiyaçlarımızı buradan getiriyoruz. Bize bir köprü yapsınlar" diye konuştu.

Her gün Habur Çayı'nın hırçın dalgalarına aldırış etmeyip tehlikeli teleferik yolunu kullanan köylüler, yetkililere çağrıda bulunarak bir köprü yapılmasını istiyor.

Serdar Gükçe

