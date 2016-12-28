Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hac müracaatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşların ilgili bankalara (Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım) 20 TL ön kayıt ücreti yatıracaklarını belirtti. Ön kayıt işlemleri, 28 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında olacak.

Vatandaşlar elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapabilecek.

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.

Başkanlık tarafından Otomatik Kayıt Yenileme işlemi yapılmayacak

Önceki yıllarda kayıt yaptıran vatandaşların kayıt yenileme işlemleri ise 9 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başkanlık tarafından 2017 yılında “Otomatik Kayıt Yenileme” işlemi yapılmayacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dâhil edilmeyecek.

Önceki yıllarda uygulanan “Normal ve Müstakil Odalı” konaklama türleri birleştirilerek, 2017 yılı haccında “Oda tercihli hac konaklama” türüne geçildi. Hac adaylarının elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek. Kaydını yenilemeyenler ise 2017 yılı hac kurasına dâhil edilmeyecek.

Vatandaşların iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekiyor

Vatandaşlar, iletişim bilgilerini elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek güncelleyecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.

2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları; hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme ve varsa kuraya beraber katılmak istediği kişilerde değişiklikleri 9 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabilecek.​

Hac Müracaatlarıyla İlgili Gerekli Açıklamalar

A - 2017 YILINDA İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR

1- 2017 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 28 Aralık 2016 - 06 OCAK 2017

tarihleri arasında alınacaktır.

2- “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra;

a- Müracaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik

ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek,

Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

c- Anlaşmalı Bankalar : Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Vakıf Bank, Vakıf Katılım,

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

3- Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

4- Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi

ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların

müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise

yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

5- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya

aralarında hiç bir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup

halinde kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

6- Engelliler hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek

durumda olan bayanlar ise müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte

yapabileceklerdir.

7- Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının

müftülükler veya internet yolu ile yapılmış olması gerekmektedir. İlk defa müracaat edecek

çocuklardan da ön kayıt ücreti alınacaktır.

8- Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya

akrabaların bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

9- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin ilk defa kayıt yaptırması, diğerinin ise kayıt

yenilemesi durumunda; talep etmeleri halinde bunların müracaatları kayıt yenileme (09-31

Ocak 2017) süresi içinde birlikte alınabilecek ve kuraya da tek numara ile katılacaklardır.

10- Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura

çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve ön kayıt ücreti

de iade edilmeyecektir.

11- Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir

başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

12- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir

şekilde yapılıp yapılmadığını “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden kontrol

edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili

müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

13- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı"

olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

14- Hacı adayları; müracaat formunda yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun

olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka

işaretleyeceklerdir.

B- ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLAR (KAYIT YENİLEME)

1- Hac Konaklama türlerinde değişikliğe gidildiğinden dolayı 2016 yılı hac kurasına katılıp hacca

gidemeyenler; 09 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Hac konaklama tercihini belirleyerek ;

a- Kayıt Yenileme işlemlerini Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden

elektronik ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, kayıt yenileme işlemlerini

yaptırabileceklerdir.

2- 2017 yılı için otomatik kayıt yenileme yapılmayacaktır.

3- Kayıt yeniletmeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyecektir.

4- Kayıt yenileteceklerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde,

adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 09-

31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.

C- ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMELERDE ORTAK KRİTERLER

1- Konaklama Türleri

a) Oda Tercihli Konaklama Türü:

Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı

yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım

mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

 Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i

Nebeviye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

 Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeğini tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi

verilecektir.

b) Otel Konaklama Türü:

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet

veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i

Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon

düzenlenecektir.

* Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harema en fazla 700 metre mesafede,

Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde

konaklama yaptırılacaktır.

* Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000metre mesafede,

Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde

konaklama yaptırılacaktır.

2- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür

değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.

3-Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi

sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına

gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

4-Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.

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