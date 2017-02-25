Hac kura sorgulama ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Hac kuraları sonuçları dün akşam açıklandı. 1 milyon 892 bin 724 hacı adayının heyecanlı bekleyişi son buldu. Peki hac kura sorgulama nasıl yapılıyor? Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler. Kura sonuçlarına aynı gün saat 23.00’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.Kurada kesin kayıt hakkı elde edenler, 27 Şubat-10 Mart 2017 tarihleri arasında internet ortamından veya müftülüklerden kayıt belgesini alarak kayıtlarını yaptırabilecek. Ayrıca şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşleri, Hac müracaatı için gerekli şartları yerine getirerek hacca gidebilecek. 2017 yılı Hac'ca gidiş tarihinin 31 Temmuz-26 Ağustos, dönüş tarihinin ise 5 Eylül-30 Eylül olduğu belirtildi.

HAC KURA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KURA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milyonlarca hacı adayları kutsal topraklara gitmek için sabırsızlanıyor. Peki hacı adayları hac kura sorgulamalarını nasıl yapacak? Hac kura sorgulama için haberimizde bulunan linke tıklayınız. Açılan sayfaya TC kimlik numaranızı yazınız.

HAC KURALARI ÇEKİLDİ

Hac kuraları çekildi. Hac kuralarında çıkan hacı adayları belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. 2017 yılı haccına müracaat eden şehit yakını (anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ve gazilerin (kendisi ve eşi) kayıtları ise 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla il müftülüklerinde yapılacak. Hac çıkışları 31 Temmuz-26 Ağustos, dönüşleri ise 5-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Hac kesin kayıt işlemleri ve hac konaklama ücretleri ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen zamanlarda yapılacak. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle il ve ilçe müftülüklerince Nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek.

HAC KİMLERE FARZDIR?

Maddi bakımdan gücü yeten ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez hacca gitmesi farzdır. Haccın farzları ise şunlardır:

Hür, ergin ve akıllı olmak,

Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak,

Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak,

Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak,

Sağlıklı olmak,

Yol güvenliği bulunmak

2017 YILINDA İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR

2017 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 28 Aralık 2016 - 06 OCAK 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

“İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; a- Müracaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, Kayıtlarını yaptırabileceklerdir. c- Anlaşmalı Bankalar: Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir

Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiç bir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

Engelliler hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir. 7- Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yolu ile yapılmış olması gerekmektedir. İlk defa müracaat edecek çocuklardan da ön kayıt ücreti alınacaktır.

Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya akrabaların bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin ilk defa 2017 yılında kayıt yaptırmış olması, diğerinin ise kayıt yenilemesi (önceki yıllardan hac kaydının bulunması) durumunda; talep etmeleri halinde bunların müracaatları kayıt yenileme (09-31 Ocak 2017) süresi içinde birlikte alınabilecek ve kuraya da tek numara ile katılacaklardır.

Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

Hacı adayları; müracaat formunda yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.

ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLAR (KAYIT YENİLEME)

Hac Konaklama türlerinde değişikliğe gidildiğinden dolayı 2016 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenler; 09 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Hac konaklama tercihini belirleyerek;

Kayıt Yenileme işlemlerini Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda,

Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2017 yılı için otomatik kayıt yenileme yapılmayacaktır.

Kayıt yeniletmeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyecektir.

Kayıt yenileteceklerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 09- 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.

ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMELERDE ORTAK KRİTERLER

Konaklama Türleri a) Oda Tercihli Konaklama Türü:

•Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. • Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebeviye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeğini tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

b) Otel Konaklama Türü: Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir. * Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harema en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacaktır. * Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.

Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.





MEHMET GÖRMEZ HACI ADAYLARININ SEVİNCİ PAYLAŞTI

1 milyon 892 bin 724 hacı adayının heyecanlı bekleyişi bugün son buldu. Hac ibadetinde bu yıl şehit aileleri de düşünülerek kontenjanların arttırıldığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Bu milletin bekası için evladını feda etmiş bir anneye babaya da müsaade edin bu önceliği tanıyalım. Eminim siz de bundan hiç tereddüt etmezsiniz" dedi. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, bugün çekilen kura ile belirlendi. Bu yıl Hac için 1 milyon 892 bin 724 kişinin katıldığı kura, saat 15.00'te Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda, gerçekleştirildi. Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda kimi hacı adayları ilk kez başvurduğu için bir heyecan içerisindeyken, kimileri ise 7 veya 10 yıldır beklediklerini ifade ederek hem sabırsız hem de heyecanlı olduklarını vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in kura için butona basmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından çıkan isimlerden Ankara'dan başvuranlar ekranda belirdi. Ekranda isimlerini gören hacı adayları sevinç çığlıkları ve gözyaşına boğuldu. Kura sonuçları bu akşam saat 23.00'den itibaren de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "http://hac.diyanet.gov.tr" açıklanacak. 2016 yılında 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara giderken bu yıl ise 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidebilecek.

Kontenjanın bu yıl arttırıldığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Benim en zor görevlerimden birisi şu andır. Bu görevi ifa ederken en zor açıklamalardan birini yapıyorum. Bu kurada sevinç de hüzün de çok önemlidir. Sevinç duyan kardeşlerimizin o heyecanı Allah katında nasıl değerliyse, çıkmadığı için üzülen kardeşlerimizin hüznü de bir o kadar kıymetlidir. Hac ibadeti gerçekten muhteşem bir ibadettir, büyük bir yolculuktur. Bu ibadet kalbe yolculuktur, ahirete, tarihe, kardeşlerimize, Kabetullah'a ve en önemlisi de Kabe'nin Rabbi'ne yolculuktur. Sevinen sevinmeyi, üzülen de üzülmeyi hak eder ama sevincin de hüznün de Allah katında aynı değerde olduğunu bilelim. Bu yıl 80 bin kardeşimiz Hac ibadetini ifa edecek inşallah. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun şehit aileleri için tanıdığı bir kota vardı. O kota 600 kişiydi. Ancak bu sene ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçleri de dikkate alarak, onların da bu taleplerini dikkate alarak, 4 bin 600 kardeşimizi inşallah bu milletin bekası için evladını feda etmiş bir anneye babaya da müsaade edin bu önceliği tanıyalım. Eminim siz de bundan hiç tereddüt etmezsiniz" şeklinde konuştu.



