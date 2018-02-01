Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları çekildi. Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın da katılımı ile elektronik ortamda yapıldı. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “oda tercihli” veya “otel tercihli” hac konaklama türlerinde sıralamaya konularak çekildi. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayrımı da yapılmayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı konuşmada, “Hac mevsiminin yaklaşması ile birlikte her yıl bu salonda hac kuraları çekilirken büyük bir coşku, farklı bir heyecan ve tatlı bir hüzün yaşanmaktadır. Yaşanan bu heyecan, coşku ve hüzün ülkemizin 81 iline, tüm ilçe, kasaba ve köylerine dalga dalga yayılmaktadır” dedi.

Erbaş, hacı adaylarını belirlemede uygulanan kura sisteminin bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulama olduğunu aktardı. Erbaş, şu bilgileri verdi:

“Hacı adaylarının huzurla ibadetlerini yerine getirmesi, karşılaşılan meşakkatlerin hafifletilmesi ve hacılarımızın ibadetin manevi hazzını yaşamaları için büyük gayret göstermekteyiz. Başkanlık olarak hac organizasyonuna çok büyük önem veriyoruz. Devletimizle beraber daha fazla hacı adayını hacca götürebilmek için azami gayret gösteriyoruz. Gönlümüzden geçen kutsal beldelere gidebilmek için müracaat eden herkese bu imkânı sunabilmektir. Ancak, şu anda bütün dünyada on milyonlarca Müslüman hac etmek üzere talepte bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi hac ibadetinin yapılacağı mekân sınırlı olduğundan en fala 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir bir yılda. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olabilmektedir. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır.

Bu yıl şimdiye kadar hacca gitmek için müracaat eden 2 milyon 120 bin 967 vatandaşımız için kura çekilecektir. Kurada ismi çıkan 80 bin hacı adayımız kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmalarını titizlikle sürdürecek ve hiç kimsenin hakkı zayi olmayacaktır. Bizim için asıl olan hacı adaylarımıza hak ettiği hizmeti sunabilmek ve başka bir ülkede milletimizin ve devletimizin onuruna uygun bir temsili gerçekleştirebilmektir. Bunun için azami gayret gösteriyoruz. Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını, heyecanlarını kaybetmeden yeni kuralarını bekleyeceklerdir. Ama umut ve heyecanı devam edecek. Allah, Beytullah sevginiz sebebiyle cennette cemalini görmeyi hepimize nasip eylesin.”

2018 hac kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte senelerce kurada adı çıkmayan adaylar bu yıl hac ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri için duygusal dakikalar yaşadı. Bu yılın en küçük adayı Bursa ilinden 40 günlük Ahmet Huzeyfe Özgat olurken, en yaşlı aday Hatay’dan 114 yaşındaki Rihan Sevim oldu.

Kesin kayıtlar 5 Şubat’ta başlayacak

Kurada kesin kayıt hakkı elde edenler, 5-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri de kurasız olarak hacca götürecek.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz'da başlayacak, 15 Ağustos'ta tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos'ta başlayıp, 20 Eylül tarihinde sona erecek.

316 bin yeni kayıt

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katıldı. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçları bugün saat 21.00’den itibaren web sitesi üzerinden duyurulacak.

Ömer Çetin - Mustafa Apaydın

