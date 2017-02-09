Hac kuraları çekiliş tarihi hacı adayları tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı garantörlüğünde hac vazifesini yapmak isteyen hacılar kayıtlarını yeniledi ya da yeniden kayıt yaptırdı. Şimdi gözler hac kuraları çekilişinde. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları çekiliş tarihi belli oldu mu? 2017 hac kuralarının yapılacağı tarih belli mi? Tüm merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Diyanet İşleri Bakanlığı bu yıl Türkiye’den 335 bin kişinin hac başvurusu yaptığını açıkladı. Daha önce başvuranlarla birlikte hacı adaylarının sayısının bu yıl 2 milyonu aşması bekleniyor. Diyanet İşleri Bakanlığı hac kuralarının bu yıl 23 Şubat’ta yapılacağının müjdesini verdi. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.

HAC KURALARI ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Hac kuraları çekiliş tarihi Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 23 Şubat olarak belirlendi. Suudi Arabistan’ın Mescid-i Haram bölgesinde sürdürdüğü genişletme çalışmaları nedeniyle Türkiye, 4 yıldır 74 bin olan kotasına rağmen 60 bin hacı gönderebiliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Suudi yetkililer arasında imzalanan 2017 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde hac kontenjanı 80 bine çıkarıldı.

HAC NEDİR?

İslam’ın şartlarından olan hac, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke’de yapılır.

HAC KİMLERE FARZDIR?

Maddi bakımdan gücü yeten ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez hacca gitmesi farzdır. Haccın farzları ise şunlardır:

Hür, ergin ve akıllı olmak,

Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak,

Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak,

Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak,

Sağlıklı olmak,

Yol güvenliği bulunmak