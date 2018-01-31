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Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ülkemizdeki 2 milyon hacı adayının heyecanla beklediği tarih nihayet geldi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Ocak 2018 11:21
Hac kuraları yarın çekiliyor - Tıkla İzle

Hacca gideceklerin belirleneceği kura yarın çekilecek.

Heyecanlı bekleyiş yarın sona eriyor. Türkiye’de 2 milyondan fazla aşkın hacı adayının büyük bir heyecanla beklediği hac kurası yarın saat 11.00’de bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak çekilecek.

Vatandaşlar, kura sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresinden ulaşabilecek. Bu yıl hac için mukaddes topraklara gidişler Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Hacı adayları Kurban Bayramından bir gün önce yani arefe günü Vakfe için Arafat’ta olacak.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden kutsal topraklara giden milyonlarca mümin, Arafat Vakfe’sinin ardından diğer görevleri de tamamlayıp hacı olacak.

Etiketler: hac, kura

 

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