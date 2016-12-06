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Hac parasını altına çevirdi

Sivas'ta yaşayan 57 yaşındaki Tuykun Cömert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrısıyla başlatılan döviz kampanyasına destek vererek bankada bulunan hac için biriktirdiği 5 bin dolarını altına çevirdi.


06 Aralık 2016 14:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası Türk Lirası'nın değerlenmesi için başlatılan döviz bozdurma kampanyasına Sivaslı vatandaşların desteği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 57 yaşındaki Tuykun Cömert, hac için biriktirdiği ve bankada bulunan yaklaşık 5 bin dolarını altına çevirdi.
Eşiyle birlikte banka şubesine gelen Cömert Türk milleti olarak ülkenin geçtiği zor günlerde devletin yanında olduklarını Cumhurbaşkanını çok sevdiğini belirterek, "Bir vatandaş olarak Ziraat Bankası'nda dolar olarak hac param yatıyordu. Onu altına çevirdim Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine yaptım. Vatanımı sevdiğim için bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum dolarlarını altına ya da Türk Lirasına çevirsinler. Ben 5 bin dolarımı altına çevirdim hac parası için biriktirmiştim. Bütün vatandaşlara sesleniyorum Cumhurbaşkanını sevenler, vatanını sevenler dolarlarını altına veya Türk parasına çevirsin herkesten rica ediyorum. Ben Cumhurbaşkanımı çok seviyorum Allah onun ömrünü uzun ettim. Cumhurbaşkanımız seslendi dolarlarınızı bozdurun dedi ben hemen kararımı alarak bankaya geldim Ziraat Bankasındaki dolarımı altına çevirdim. Vatanımıza canımız feda" dedi. 

Uğur Yiğit

Etiketler: hac parası, Sivas


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