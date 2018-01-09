Hacca gitmek için biriktiği parayı düşüren kadın cüzdanına kavuştu

Akçaabat ilçesinde Şöhret B. isimli kadın Haçkalıbaba Devlet Hastanesi önünde hacca gitmek için biriktiği paraların bulunduğu cüzdanını düşürdü. Hastane önünde para çantasını bulan genç öğretmen Gökçen A. örnek bir davranış sergileyerek, bulduğu çantayı inceledi. İçinde bir miktar para olduğunu gören Gökçen A. vakit kaybetmeden Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne giderek durumu anlatıp, sahibine verilmek üzere para çantasını tutanak karşılığında zabıta ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından yapılan anonsu duyan Şöhret B. emekli maaşını düşürdüğünü fark etti ve Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu. Bulunan paranın Şöhret B.’nin olduğu tespit ve teyit edilince para sayılarak imzaHACC karşılığında teslim edildi. Şöhret B. emekli maaşını yeni çektiğini belirterek, kaybettiği için üzüldüğünü ve hac parası biriktirdiğini söyledi.

Çantayı bulan Gökçen A. ise, insanlık görevini yaptığını dile getirerek, "Parayı kısa sürede sahibine ulaştıran zabıta ekiplerine teşekkür ediyorum. Paranın sahibi iyi günlerde güle güle harcasın" ifadelerini kullandı.