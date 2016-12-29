Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Müftüsü Mecit Amil, ilk defa hacca gitmek isteyen adaylar için hac kayıtlarının başladığını açıkladı.

İlçe Müftüsü Amil, Müftülük makamında hac kayıtları ile ilgili Tavşanlı vatandaşlarına bilgilendirmede bulundu. İlk defa hacca yazılacakların hac kayıtlarının 28 Aralık’ta başladığını kaydeden Amil, hacca yazılmak isteyen vatandaşlara 6 Ocak’a kadar başvuru yapabileceklerini söyledi. Amil, “Hacca gitmek isteyen vatandaşlar, bankaya 20 TL para yatıracaklar. Banka dekontu ile müftülüğe gelecekler ve kayıtlarını yaptıracaklar. Ayrıca, vatandaşlar internet üzerinden kendi kayıtlarını yaptırabilirler. Ama geçmiş yıllardan edindiğimiz tecrübe, vatandaş kayıt yaptırdığını sanıyor, sonra kuraya giremeyecek duruma düşünce mağdur oluyor. İnternet üzerinden kayır yaptıran adaylar kontrol amaçlı müftülüğe gelsin müftülükte mutlaka kaydını teyit ettirsin.” dedi.

Daha önceki yıllarda hacca gitmek isteyen adaylara da uyarılarda bulunan Amil, “Geçen yıllarda hacca kayıt yaptıran kardeşlerimizin hac kayıtları otomatikman yenileniyordu. Bu sene bir yenilik geldi, her kardeşimiz 9 Ocak ile 31 Ocak arası kayıtlarını mutlaka yeniletecek. Kayıtlarını yeniletmeyen vatandaşlar müftülüğe mutlaka uğramalı Hac kayıtları yenilenmediği takdirde kuraya girmeye hak kazanamıyorlar. Bütün hacı adaylarımıza duyuruyoruz. Rabbim gidenlere tekrar gitmeyi, gitmeyenlere en yakın zamanda gitmeyi nasip eylesin” diye konuştu.

Tuna İşleyen

KÜTAHYA