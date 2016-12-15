Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü’nde toplanan öğrenciler, "Halep için ayaktayız" şeklinde slogan atarak Halep’te yaşananlara tepki gösterdi. Grup adına yapılan açıklamada, "Ortadoğu adeta bir kan gölüne dönmüşken bizlerin aldığımız her nefeste hakları olan aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Malumunuz Halep’te yaşananlar artık canımıza tak etti, bizleri, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları derin bir yasa büründürdü. Bu süreçte tüm dünyanın oradaki insanların soykırıma uğramasına göz yumması öfkemizi artırdı. Bizler de Hacettepeli gençler olarak yalnızca gözyaşı akıtan insanlar değil, soylu öfkeleri olan insanlar olduğumuzu göstermek adına en azından safımız belli olsun düsturuyla hareket ederek Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere bugün burada bir araya geldik" denildi.

"Kerbela’da yaşananların aynısı bugün Halep’te yaşanıyor" ifadesi kullanılan açıklama şöyle devam etti:

"Dün Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa’da yaşananların çok daha ağır olanı bugün de tüm dünyanın gözü önünde kadınların ve çocukların üzerine Esed rejimi tarafından bomba yağdırılarak devam ettiriliyor. Bir yer düşünün 300 bin insan 6 kilometrekarelik bir alana sıkıştırılmış vaziyette, yiyecek bir dilim ekmek, içecek bir yudum suya muhtaç. Bir yer düşünün 300 bin insan ve hastane yok, 27 doktor kalmış geriye ve insanlar ilaca hasret. Bir yer düşünün ’namusuma halel gelmesin diye kendimi öldürebilir miyim’ diyen kadınların feryadı arşı titretmekte. Ve bir yer düşünün toplu kıyımdan geçirilirken sahip çıkan kimseleri kalmamış. İşte o yer Halep. Bizler bugün Halep ile dertlenmezsek, ben ne yapabilirim diye kenara çekilirsek yarın Ankara’nın, İstanbul’un Halep’ten farkı kalmaz. Bu manada hem fiili hem kavli dualarımızla Halep’i, Halep’teki kardeşlerimizi unutursak, Allah bizlere bunun hesabını sorar. Kardeşlerimizle bir olmazsak, mazlumun yanında durmazsak, zulüm yapandan ne farkımız kalır? Katil Esed, katil İran ve katil Rusya’nın sonları, sağ kalan Musalardan olacak. Şimdi sizleri saat 1’e kadar sessiz bir şekilde eylemimizi yapmaya ve Avrupa ülkelerine gitmek için ölümüne yolcuğu göze alan mültecinin kucağında çocuğuyla birlikte umuda koşarken ayağına takılan çelmeyi, cansız bedeni kıyılarımıza vuran Aylan bebeği, bombalamadan sonra evinin yıkıntısından çıkarılan Ümran bebeği hatırlamaya davet ediyorum.”

Öğrenciler, yapılan açıklamaların ardından protestolarını sessizce sürdürdüler.