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Hacıbayramoğlu: 'Tatil planlamasında mobil kullanım 3 katına çıktı'

Enuygun.com'un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, akıllı telefonların yaygınlaşması ile tatil planlama alışkanlıklarının da değiştirdiğini belirterek, "Özellikle 20-45 yaş arası kullanıcılar, uçak bileti ve otel karşılaştırmalarını mobil cihazlar üzerinden yapıyor" dedi.

Hacıbayramoğlu: Tatil planlamasında mobil kullanım 3 katına çıktı

07 Kasım 2016 11:11

Türkiye'nin en önemli uçak bileti karşılaştırma sitelerinden biri olan Enuygun.com'un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, akıllı telefonların yaygınlaşmasının tatil planlama alışkanlıklarını da değiştirdiğini, artık kullanıcıların gerek tatil planlarını gerekse de satın alma işlemlerini mobil cihazlar üzerinden yaptığını söyledi. Hacıbayramoğlu, "Özellikle 20-45 yaş arası kullanıcılar, uçak bileti ve otel karşılaştırmalarını mobil cihazlar üzerinden yapıyor, hatta üyelik sistemi sayesinde uçak bileti fiyatlarına cep telefonundan bakıp tabletten satın alabiliyor" dedi.

Enuygun.com'da her ay 300 binden fazla uçak bileti satışı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hacıbayramoğlu, "Son yıllarda özellikle 20-45 yaş arası kullanıcılar, bilet aramalarını mobil cihazlar yani akıllı telefonlar üzerinden yapıyorlar. Okulda, kafede, restoranda, iş yerinde gün içerisinde yaşamın her alanında bilet aramaları genelikle mobil cihazlar üzerinden yapılıyor. Bu sayede kullanıcılar uçak bileti ve otel fiyatlarını karşılaştırıp hızlı bir şekilde tatiliyle ilgili diledikleri her yerde hazırlık yapabiliyorlar. Hatta kullanıcılar üyelik sistemi sayesinde sabah iş yeri servisinde uçak bileti fiyatına bakıp, öğle tatilinde rezervasyon yapıp, akşam da evlerinden bilet satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar" diye konuştu.

Mobil kullanıcılar arttı
Mobil kullanımının yaygınlaşması ile Enuygun.com'un da mobil-öncelikli bir şirket haline geldiğini belirten Hacıbayramoğlu, "Bundan 2 yıl önce mobil cihazlardan bilet arayanların oranı yüzde 17 iken, günümüzde bu oran yüzde 75'e kadar yükseldi, yani yaklaşık olarak 3 katına çıktı diyebiliriz. Bu dönemde biletini mobil cihazlardan satın alanların sayısı da arttı. Hatta arama ve satın almaları farklı cihazlardan yapanların sayısı da çok fazla. Enuygun.com'un üyelik sistemi sayesinde farklı cihazlardan aynı bilgilere ulaşılabiliyor olması da kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Kullanıcıların satın alma alışkanlıklarına baktığımızda mobil cihazların artık ciddi oranda seyahat planlarımızı etkilediğini ve satın alma işlemlerine yardımcı olduğunu görüyoruz. Aylık 10 milyondan fazla ziyaretçi sayısına ulaşan Enuygun.com'un mobil uygulaması olan "Uçak Bileti by Enuygun.com" bugüne kadar 1,5 milyonun üzerinde kişi tarafından indirildi" dedi.


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