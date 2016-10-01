Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Hacısalihoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtı’ndaki son durumu değerlendirdi

Hacısalihoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtı’ndaki son durumu değerlendirdi

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 4 hafta geride kaldı. Harekâtın ilk haftasında Türkiye'nin bütün sınır hattı IŞİD’den temizlenmişti. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtı’ndaki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hacısalihoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtındaki son durumu değerlendirdi

01 Ekim 2016 13:19
Hacısalihoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtı’ndaki son durumu değerlendirdi - Tıkla İzle

“Fırat Kalkanı Harekâtı açık bir zorunluluğun sonucu olarak gerçekleşti” diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Gaziantep’te DAEŞ’in yaptığı son saldırıdan sonra Türkiye’nin sınırında 98 km’lik hattın DAEŞ’ten temizlenmesi gerekiyordu. Türkiye terör örgütleri arasında fark gözetmediğini ortaya koyuyordu. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın böyle bir özelliği vardı. Sınır güvenliği ülke güvenliğidir. Bir ayağı DAEŞ ise diğer ayağı PKK, PYD’dir. İkisinin de sınırda Türkiye’yi hedef alacak şekilde konumlandıklarını görüyoruz. Üçüncüsü de bu terör örgütlerini zaman zaman destekleyen Esat rejimi. Türkiye her zaman şunu söylemiştir; ‘bir terör örgütüyle mücadeleyi başka bir terör örgütü ile yapamazsınız.’ Türkiye uluslararası hukuku dikkate alarak meşru müdafaa hakkını korumak için Fırat Kalkanı Operasyonunu hukuk zemininde başlatmış oldu” dedi.
“Suriye’yi terör örgütlerinin coğrafyası olmaktan çıkartmak gerekiyor” 

Suriye güvenliğinin Türkiye’nin güvenliğine dönüştüğünü söyleyen Hacısalihoğlu, Suriye’nin terör coğrafyasına dönüştürülmüş ülke haline getirildiğini, buna Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın da koltuğunu korumak adına terör örgütleri arasında ayrım yaparak destek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Türkiye’nin çabaladığı şey, Suriye’nin artık terör örgütlerinin bir coğrafyası olmaktan çıkartılması ve bu ölüm üretiminin durdurulması. Bu harekâtın bir de böyle bir özelliği var” ifadesini kullandı.
“Fırat kalkanı harekâtı aynı zamanda Suriye’nin güvenliğine ve darmadağın olmuş yapısına kısmen katkı sağlıyor” diyen Hacısalihoğlu, “Dolayısıyla bu, Suriye’nin güvenliğinin sağlanması açısından da son derece önemli bir harekât. Bunun en belirgin örneği Cerablus örneği. Cerablus, DAEŞ’in elinden kurtarıldıktan sonra manzaraları gördük. O evlerin, sokakların gerçek sahipleri yurtlarına döndüler, özgürleştiler. PYD ve DAEŞ birbirine çok benzeyen terör örgütleri. İkisi de alan hâkimiyeti sağlamak için savaşıyor. Birbirinden ayrılan tek farkları; PYD’nin meşrulaştırılarak daha kalıcı bir niteliğe dönüştürülme çabasında olduklarını görüyoruz. DAEŞ’in ise daha geçici işgaller yaptığını görüyoruz. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın bir derinlik boyutu da olması gerekiyor. 30-40 km’lik bir hattın güvenli kılınması gerekir ki Türkiye’nin meşru müdafaa hakkının gereği yapılabilsin” dedi. 

“Türkiye yalnız değildir” 

Türkiye NATO üyesi olduğu için NATO ülkelerine, en başta da Amerika’ya ‘gelin bu mücadelenin yanında olun birlikte yapalım’ dendiğini belirten Hacısalihoğlu, sözlerine şöyle devam etti; 

“Türkiye ve Rusya ilişkisinde yeni bir döneme geçiliyor ve bu yeni dönem de bir öncedeki dönemden biriktirdiklerini tazeleyerek başlıyor. Ama başka bir şey daha oluyor, bir yeni Suriye ajandası oluşturuyorlar, oluşturmaları da gerekiyor zaten. Çünkü bu iki ülke arasındaki ilişkiyi belirleyecek en önemli şey; Suriye konusunda aldıkları pozisyon. Bu ajandanın en önemli konusu hiç kuşkusuz terör, terör örgütleri, PKK, PYD ve DAEŞ’e karşı pozisyonları. En önemli konu ise PYD meselesi. Rusya PYD meselesine nasıl baktığı önemli. Bir büro açtırdılar, Moskova temasları oldu. Akla ‘acaba yapısal bir ilişki mi var? Yoksa konjonktürel bir şey miydi?’ sorusu geliyor. Bunun cevabını Rusya verecek. Bütün bunların kodları daha da netleşecek alt başlıkları oluşacak. O zaman bu Kalkanı Harekâtı’nın bundan sonrası için daha belirgin hatlarla konuşmaya başlayacağız. Ama bu haliyle bile 40. güne kadar geçen süreçte de zaten istişare edilerek yürüyor” 

Etiketler: Yaşar Hacısalihoğlu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!