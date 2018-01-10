Hacizli okulun öğrencilerine karne müjdesi

Maaşlarını alamamalarına rağmen öğrencilerin karnelerini alabilmeleri için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen öğretmenler, notu girmeyen bir öğretmen için ise ‘çürük yumurta’ benzetmesi yaptı. Öte yandan öğrencilerin karnelerini alabilmeleri için ise başka bir okulda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kriz masası oluşturulduğu ve mağdur öğrencilerin sömestr tatiline karneyle gideceği öğrenildi.

Antalya’da haciz yüzünden kapatılan bir özel okulun bazı öğretmenlerinin sömestr tatili öncesi sınav notlarını girmediği, okul müdürünün de velilere karne alınamayacağı yönünde açıklama yaptığının ileri sürülmesi üzerine, okuldaki 60 öğretmenden yaklaşık 30'u basın açıklaması yaptı.

"Maaşlarımızı alamadığımız halde faaliyetlerimizi yerine getirdik"

Okulun önünde toplanan öğretmenler adına açıklamaya yapan matematik öğretmeni Ali Kara, sömestr öncesi bazı öğretmenlerin notunu girmediği ve öğrencilerin karne alamayacağı yönünde çıkan haberler sonrası açıklama yapma gereği duyduklarını belirterek, "Uzun süre çalışmış olduğumuz kurumda maaşlarımızı alamadığımız halde derslerimiz ve tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi eksiksiz sonuna kadar yerine getirdik. Eğitim, öğretimin devam etmesi için pazar günü dahil, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz okullara sıra taşıyarak sınıfları hazır hale getirdik. Hızlı bir şekilde sınavlarımızı yaptık ve notlarımızı pazartesi gününe kadar girdik. Biz bu tüm alacaklarımıza rağmen tüm çalışmalarımıza sorunsuz bir şekilde devam ettik. Bu süreçteki mağduriyetimizi kamuoyunun dikkatine sunarız" dedi.

"İçimizdeki bir tane çürük yumurta"

Karne verilip verilemeyeceği yönündeki soruya ise Kara, notu girmeyen öğretmeni kast ederek, "O arkadaşımıza öğretmen demek istemiyoruz. Öyle bir haberi biz de duyduk. Onu tamamen Allah’a havale ediyoruz. Bu kadar öğretmen arkadaşımızın hakkını yememek lazım. Bir tane çürük yumurta bütün bu öğretmen arkadaşlarımızın hakkını yememeli diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kara, öğrencilere karne verilebilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğünün Muhittin Böcek Lisesinde kriz masası oluşturduğunu belirterek, "Bütün sorumluluğu Milli Eğitim üstlenmiş durumda" ifadesini kullandı.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığı ve öğrencilerin sömestr tatiline karnelerini alarak gideceği öğrenildi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eğitim veren bir özel okul, iddiaya göre geçtiğimiz hafta borçları yüzünden kapanmanın eşiğine geldi. Kurum, borçları ödeyemeyince okulu satma kararı aldı. Başka bir şirkete binayı devreden kurum iddiaya göre ise borçları yine de karşılayamadı. Durumları belirsiz olan öğrencilerin velilerinin telefonuna okulu yeni alan firma tarafından SMS ile eğitime devam edileceği, daha sonra ise önceki şirketin borçlarından dolayı haciz geleceği ve eğitime 3 gün ara verileceği bilgisi verildi. 640 öğrencinin eğitim gördüğü okula çocuklarını göndermeye devam eden veliler, bir hafta sonra çocuklarının eğitim gördüğü okula gelen hacizle neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar dersteyken, sıra, masa ve klimaların söküldüğü iddia edilirken, birçok öğretmenin de aylardır maaş alamadığı, bazı öğretmenlerin de görevi bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Yaşanan olaylar sonrası dün okula gelip çocuklarının eşyalarını toplayan veliler, bugün ise tekrar gelerek okul yönetiminden bilgi aldı. Okulda sınıfların boş olduğu gözlenirken, okul bahçesi ve çevresinde de öğrencilere ait defter ve eşyaların olduğu görüldü. Bazı veli ve öğrenciler okul yönetiminin kendilerine sözlü olarak karne verilmeyeceğini bildirdiğini öne sürerken, maaşını alamayan bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarını sisteme girmediği ileri sürüldü.

Suat Metin

