Diğer
Kategoriler

Hacker’lara 6 saniye yetiyor

Online alışveriş yaptığınızda tehlikede olduğunuzu düşündünüz mü? Tekrar düşünün, çünkü görünüşe göre dolandırıcılar bugüne kadar hiç bu kadar kolayca banka bilgilerinizi ele geçirmemişlerdi.

Hackerlara 6 saniye yetiyor

06 Aralık 2016 12:43

Newcastle Üniversitesi’nden yapılan araştırmaya göre, kredi kartının güvenliğinde korsanların hassas bilgileri almasını kolaylaştıran boşluklar var. Araştırmacılar, kartın 3.kişiler tarafından kullanıldığında, sahte bir faaliyetin gerçekleştiğine dair sahibinin haberdar olmadığını keşfettiler. Aşağıdaki video sizlere kredi kart güvenlik bilgilerinin nasıl kolayca ulaşılabilir olduğunu gösteriyor.

Yazılım, farklı web sitelerindeki tahminlerden toplanan verileri oluşturarak kartın son kullanma tarihi, sahibinin adresi veya posta kodu ve CVC gibi bilgilerini toplayıp hızla derleyebiliyor. Bu tekniğin bu ayın başlarında 20.000 kadar Tesco Bank’ın hesabındaki paralarının boşaltılmasıyla ilgili bir olayda kullanıldığı yönünde söylentiler var. Yalnızca Visa kartları güvenlik açığından etkileniyor, MasterCard gibi diğer kart üreticileri, bilgisayar korsanlarının tahminlerini birçok web sitelerinde denetlemektedir. Visa ekosistemi, çoklu web sitesindeki işlemleri hesaba katacak bir sistem olmadığını belirttiler.

Kredi kartı, hepimiz için büyük kolaylık, kartsız bir dünya düşünemiyoruz. Apple Pay ve Android Cüzdan gibi sistemler çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Tüm dünyada kullanılmaya başlaması biraz zaman alacaktır. Kredi kartı sistemine güvenmeye devam ettiğimiz sürece, Tesco Bank’daki güvenlik ihlallerini uzunca bir süre yaşayacağız. Bu konuda sizleri tedbirli olmaya davet ediyoruz.

Kaynak: teknoformat.com

Etiketler: Apple Pay, CVC, hacker, Newcastle Üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç