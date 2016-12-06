Newcastle Üniversitesi’nden yapılan araştırmaya göre, kredi kartının güvenliğinde korsanların hassas bilgileri almasını kolaylaştıran boşluklar var. Araştırmacılar, kartın 3.kişiler tarafından kullanıldığında, sahte bir faaliyetin gerçekleştiğine dair sahibinin haberdar olmadığını keşfettiler. Aşağıdaki video sizlere kredi kart güvenlik bilgilerinin nasıl kolayca ulaşılabilir olduğunu gösteriyor.

Yazılım, farklı web sitelerindeki tahminlerden toplanan verileri oluşturarak kartın son kullanma tarihi, sahibinin adresi veya posta kodu ve CVC gibi bilgilerini toplayıp hızla derleyebiliyor. Bu tekniğin bu ayın başlarında 20.000 kadar Tesco Bank’ın hesabındaki paralarının boşaltılmasıyla ilgili bir olayda kullanıldığı yönünde söylentiler var. Yalnızca Visa kartları güvenlik açığından etkileniyor, MasterCard gibi diğer kart üreticileri, bilgisayar korsanlarının tahminlerini birçok web sitelerinde denetlemektedir. Visa ekosistemi, çoklu web sitesindeki işlemleri hesaba katacak bir sistem olmadığını belirttiler.

Kredi kartı, hepimiz için büyük kolaylık, kartsız bir dünya düşünemiyoruz. Apple Pay ve Android Cüzdan gibi sistemler çok yaygın olarak kullanılmamaktadır. Tüm dünyada kullanılmaya başlaması biraz zaman alacaktır. Kredi kartı sistemine güvenmeye devam ettiğimiz sürece, Tesco Bank’daki güvenlik ihlallerini uzunca bir süre yaşayacağız. Bu konuda sizleri tedbirli olmaya davet ediyoruz.

Kaynak: teknoformat.com