Diğer
Kategoriler

'Hadi' 30 Ağustos’ta 30 bin TL dağıttı

Türkiye’nin internetten yayınlanan ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’, 30 Ağustos Özel Yarışması’ ile toplam 30 bin TL’lik ödül dağıttı.

Hadi 30 Ağustosta 30 bin TL dağıttı

31 Ağustos 2018 13:04

Türkiye’nin internetten yayınlanan ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’, Perşembe günü Turkcell BiP işbirliği ile düzenlediği ‘30 Ağustos Özel Yarışması’ ile rekor ödül dağıttı. Google Play Store ve App Store’da 2,5 milyondan fazla indirilen ve Müge Boz’un sunumuyla gerçekleşen yarışmaya 555 bin kişi katıldı. 

12 sorunun tamamını doğru yanıtlayan yarışmacılara toplam 30 bin TL’lik ödül dağıtıldı.

Hadi nedir? 

Her gün 20.30’da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30 saatlerinde canlı yayınlarla internet üzerinden binlerce kişiye para kazandıran Hadi Bilgi Yarışması’nda katılımcılara soru başına 10 saniye süre tanınıyor. 12 genel kültür sorusunun tamamına yanıt veren katılımcılar önceden belirlenen ödülün sahibi oluyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç