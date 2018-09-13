Hadi ‘çalışmadığımız yerden' sordu

Türkiye'nin internet üzerinden yayınlanan canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi', Çarşamba günü düzenlenen yarışmada katılımcıları terletti. Yarışmacıların en çok zorlandıkları soru 202 bin 257 kişinin yarışmaya veda ettiği ve cevabı ‘uzunluk' olan ‘Işık yılı astronomide hangi tür bir ölçü birimidir?' sorusu oldu. 488 bin kişinin katıldığı yarışmada toplam 10 bin TL ödül dağıtıldı. 15 sorunun sorulduğu yarışmayı sadece 21 kişi doğru yanıt verebildi.

'Baldır' cevabı bu kez yanıltmadı

Geçmiş yarışmalarda sorulan ‘Bacağın kalçadan dize kadar olan bölümüne ne ad verilir?' sorusuna ‘baldır' yanıtını veren 191 bin 216 kişi elenmişti. O günden bu yana Hadiciler arasında espri konusu olan efsane cevap, Çarşamba günü düzenlenen yarışmanın en büyük sürprizi oldu. ‘Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümüne ve arkasındaki kasa ne ad verilir?' sorusunu doğru yanıtlayan 431 bin 953 kişi bir sonraki soruya geçme hakkı kazandı.