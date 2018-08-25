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Hadi sorusu İpucu Dondurmaya alternatif tatlı SORU VE CEVABI | HADİ yarışma ipucusu 25 Ağustos (HADİ SORUSU)

Hadi sorusu ipucu: Dondurmaya alternatif tatlı başlığı altında ipucu verildi. Peki bu sorunu cevabı nedir. İşte detaylar...

Hadi sorusu İpucu Dondurmaya alternatif tatlı SORU VE CEVABI | HADİ yarışma ipucusu 25 Ağustos (HADİ SORUSU)

25 Ağustos 2018 17:39

Dondurmaya alternatif tatlı nedir? Hadi Sorusu bugün Adana ve çevresinden gelecek. Adana ve çevresinde yaygın olarak kullanılan ve dondurmaya alternatif olarak bilinen kırmızı renkli tatlının adı merak ediliyor. İşte 25 Ağustos Hadi ipucu sorusunun cevabı...

HADİ 25 AĞUSTOS SORUSUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

HADİ yarışmasına olan ilgi gittikçe artıyor. Kullanıcıları ve yarışmacıları hızla artan oyun para dağıtmaya devam ediyor. Peki bu akşamki Hadi İpucusu ne? Günde 2 kez oynanan yarışmaya ilgi oldukça yoğun. Sİtenin resmi sosyal medya hesabı her oyundan önce yarışmayla ilgili bir ipucu paylaşıyor. Bugün oynanan öğlen oyunun da kazananlara para dağıtmaya devam etmişti. Bu akşam saat 20:30`da bir oyun daha var.Ve HADİ yarışması yeni ipucunu paylaştı. HADİ yarışmasının ipuçlarını bu haberimizden takip edebilirsiniz.

 

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