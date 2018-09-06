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Hadi Yarışması İpucu sorusu cevabı 6 Eylül 2018 nedir?

Hadi sorusu ipucu: Çoğumuzun pek ısınamadığı opera türünü milyonlara sevdirmiş, popülerleşmesinde ve ilgi görmesinde büyük rol oynamıştır. Kimden bahsediyoruz; tabii ki Luciano Pavarotti. Sanatçının genellikle sahnede elinde tuttuğu aksesuara dikkat sorusu soruldu. Peki bu sorunu cevabı nedir. İşte detaylar...

Hadi Yarışması İpucu sorusu cevabı 6 Eylül 2018 nedir?

06 Eylül 2018 12:30

Luciano Pavarotti'nin elinde tuttuğu aksesuar nedir? İşte Hadi Yarışması İpucu sorusu cevabı 6 Eylül 2018...

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HADİ yarışmasına olan ilgi gittikçe artıyor. Kullanıcıları ve yarışmacıları hızla artan oyun para dağıtmaya devam ediyor. Peki bu akşamki Hadi İpucusu ne? Günde 2 kez oynanan yarışmaya ilgi oldukça yoğun. Sİtenin resmi sosyal medya hesabı her oyundan önce yarışmayla ilgili bir ipucu paylaşıyor. Bugün oynanan öğlen oyunun da kazananlara para dağıtmaya devam etmişti. Bu akşam saat 20:30`da bir oyun daha var.Ve HADİ yarışması yeni ipucunu paylaştı. HADİ yarışmasının ipuçlarını bu haberimizden takip edebilirsiniz.

 

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