Hadi Yarışması İpucu sorusu cevabı Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor?

Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? HADİ yarışmasına olan ilgi gittikçe artıyor. Kullanıcıları ve yarışmacıları hızla artan oyun para dağıtmaya devam ediyor. Peki bu akşamki Hadi İpucusu ne? Hadi sorusu ipucu: Bisiklet yarışlarının en prestijlisi nerede yapılıyor? İşte bu sorunun cevabı...

Günde 2 kez oynanan yarışmaya ilgi oldukça yoğun. Sİtenin resmi sosyal medya hesabı her oyundan önce yarışmayla ilgili bir ipucu paylaşıyor. Bugün oynanan öğlen oyunun da kazananlara para dağıtmaya devam etmişti. Bu akşam saat 20:30`da bir oyun daha var.Ve HADİ yarışması yeni ipucunu paylaştı. HADİ yarışmasının ipuçlarını bu haberimizden takip edebilirsiniz.