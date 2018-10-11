Hadiciler sınıfta kaldı

Canlı bilgi yarışması ‘Hadi', çarşamba günü sorduğu zor sorularla katılımcıları terletti. Merve Toy'un sunumuyla gerçekleşen yarışmada bir ilk yaşandı ve 340 bin yarışmacı arasından 15 sorunun tamamına doğru yanıt veren çıkmadı.

Hadicilerin en çok zorlandıkları soru 148 bin 740 kişinin yarışmaya veda ettiği ‘Evrenin başlangıcından günümüze kadar olan süreyi 'bir yıl' kabul edersek dinozorların yok olması hangi güne denk gelir?' oldu. 10 bin TL ödül ise gelecek Çarşamba gününe devrederek 20 bin TL'ye yükseldi.