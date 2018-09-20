Hadi'den ‘ünlü' sürprizi

Türkiye'nin internet üzerinden yayınlanan canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi', çarşamba günü düzenlediği yarışmada yeni konseptiyle herkesi şaşırttı. 3,4 milyon kişi tarafından indirilen ve Merve Toy'un sunumuyla gerçekleşen yarışmada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları soruldu. 261 bin kişinin katıldığı yarışmada, yarışmacıların tanımakta en zorlandıkları fotoğraf yarışmanın sunucularından Merve Toy'un bebekliği oldu. 109 bin 82 kişinin elendiği soru dahil 7 sorunun tamamına doğru yanıt veren 15 bin 54 kişiye toplam 6 bin TL ödül dağıtıldı.