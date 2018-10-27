İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hadımköy'de korkutan fabrika yangını

Hadımköy'de korkutan fabrika yangını
Hadımköy'de korkutan fabrika yangını

Hadımköy’de bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atıkları fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan tekstil atıkları fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Mimar Sinan ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları sırasında küçük çaplı patlamalar olurken, ekipler yangının büyümemesi için kepçe ile tekstil atıklarını dışarıya çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Medeni Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.