Hadise’den örnek açıklama

Dünyaca ünlü yabancı ve yerli akademisyenlerin mülteci çocukların yaşadıkları sorunların tartışıldığı çalıştayın son gününde sahneye Hadise çıktı. Hadise, kongreye ev sahipliği yapan Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu ile birlikte konser öncesi medyanın karşısına çıktı.

"ANGELINA JOLIE İLE ÇALIŞIRIM"

Hadise “Mülteciler için çalışmalar yapan Angelina Jolie ile birlikte bir proje yürütür müydünüz” sorusuna, “Ben böyle bir projede seve seve yer alırım. Çünkü çocuklar konusunda bugüne kadar bana iletilmiş projelerin tamamına evet dedim. Yine evet derim” yanıtını verdi.

Mülteci çocuklar konusunda herkesin anlayışlı olmasını isteyen Hadise, mülteci çocuklar konusunda sadece akademisyenlere iş düşmediğini, özellikle bu kadar fazla insana kucak açan bir ülke olarak herkesi bazı görevlerin beklediğini kaydetti. "Mülteci çocuklara kollarımızı açıp sahip çıkmamız gerekiyor" diyen Hadise, bu çocukların gerçekten büyük zorluk yaşadığını hatırlattı. Hadise şöyle devam etti:

"Şöyle düşünün; bizler evimizi değiştirdiğimiz zaman bile çok tuhaf olmuyor muyuz? Yeni bir muhit, yeni komşular… Düşünün, bu çocuklar kendi ülkelerinden başka bir ülkeye zorla gönderiliyor, sürgün ediliyorlar. Onların psikolojisini bir düşünün. Allah’tan onları düşünen sorunlarını çözmeye böyle uzmanlarımız var. Ben böylesine önemli geceye, böyle bir projeye destek verdiğim için çok mutluyum."

"MÜLTECİ BİR ÇOCUK EVLAT EDİNEBİLİRİM"

Konuşmasında mülteci bir çocuğu evlatlık edinme konusuna çok sıcak baktığını söyleyen Hadise, anne ve babasının da kendisine bu konuda mutlaka destek vereceğine inandığını, hatta bir değil birkaç mülteci çocuk evlat edinebileceğini açıkladı. Hadise, "Biz dört kardeşiz, dolu dolu bir çocukluk yaşadım. Bu yüzden kalabalık çocukla kocaman bir aile fikrine hep sıcak bakmışımdır. Normalde de 5-6 çocuğum olsun isterim. Bunu samimi bir şekilde ve kalpten söylüyorum" dedi.