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Hadise’ye stüdyoda haciz şoku

Reklam sözleşmesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 250 bin euro ceza ödemeye mahkum edilen ünlü şarkıcı Hadise, sıkıntılı günler yaşıyor.

Hadiseye stüdyoda haciz şoku

19 Ekim 2016 09:28

Trendyol markasının sahibi DSM Grup ile 4 yıl önce imzaladığı 500 bin euroluk Reklam sözleşmesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 250 bin euro ceza ödemeye mahkûm edilen ünlü şarkıcı Hadise, sıkıntılı günler yaşıyor.

İCRA MEMURLARI STÜDYOYA GELDİ

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyesi olan Hadise, önceki gün program için bant çekimleri devam ederken icra memurlarının stüdyoya gelmesiyle şok yaşadı. Programına ara vermek zorunda kalan ve gözyaşları içinde ceza tutanağını imzalayan Hadise, daha sonra programına devam etti.

KÜPE VE KOLYESİNİ ALDILAR İDDİASI

Olaya tanıklık eden bazı seyirciler, sanatçının kulağındaki küpe ve boynundaki kolyenin stüdyoya döndüğünde üzerinde olmadığını iddia etti. Bu durum, icra memurlarının Hadise'nin üzerindeki ziynet eşyalarına ve paralarına el koyduğu şeklinde yorumlandı.

Hadise'nin geçtiğimiz yaz Bodrum'da açtığı "La Plaj" adlı mekân için de işletmeciye borcu olduğu iddiaları da gündeme geldi. 

İlker Gezici -  Sabah gazetesi

Etiketler: haciz, hadise


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