Hadi'ye ‘Seçkin' konuk

Türkiye'nin internet üzerinden yayınlanan ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi', pazar günü düzenlediği yarışmada Hadicilerin karşısına yine bir sürpriz ile çıktı. 3,5 milyon kişi tarafından indirilen, Merve Toy'un sunumuyla fizy sponsorluğunda gerçekleşen fenomen yarışmanın 4'üncü sorusuna ünlü şarkıcı Ece Seçkin konuk oldu. 520 bin kişinin katıldığı yarışmada Seçkin'in sorduğu soruya 420 bin 154 kişi doğru yanıt verdi. Hadicilerin en zorlandığı soru 119 bin 77 kişinin elendiği ‘Hangi müzik grubu diğerlerinden daha önce kurulmuştur' sorusu oldu.

63 bin 376 kişinin tüm sorulara doğru yanıt verdiği yarışmada toplam 20 bin TL ödül dağıtıldı.