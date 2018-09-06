Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.T. idaresindeki 44 PC 884 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre aniden önüne çıkan E.Y.A.'ın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, yaralanan E.Y.A. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz