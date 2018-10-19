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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Uzun (42) yönetimindeki 46 LE 026 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Oruçpınar-Çağlayancerit bağlantı yolunda şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücü ve yolcuları sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada şoför Mustafa Uzun ve eşi ağır yaralanırken, babası Mehmet Uzun (67) olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Mustafa Uzun ve eşi Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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