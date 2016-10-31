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Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada İran uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

31 Ekim 2016 20:20

Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan Denizli'ye seyreden Sorush Kianian idaresindeki (25) 03 MA 051 plakalı hafif ticari araç, savrularak yoldan çıktı. Yol kenarındaki şarampole savrulan araçta bulunan İran uyruklu 3 kişi ağır yaralandı. İlk müdahaleyi yoldan geçen araçlardaki vatandaşların yaptığı sürücü Sorush Kıanıan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, yaralılardan Mehran Fallah (26) ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralı ise başka bir ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, İran uyruklu kişilerin Uşak’ta çalıştığı ve izinli olarak çalıştıklarını beyan etmek üzere imza atmak için Denizli’ye geldikleri öğrenildi.  

Medeni Topaloğlu


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