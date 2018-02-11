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Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

11 Şubat 2018 01:47

Kaza, 24.00 sıralarında Derince Cenesuyu mevkii D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Özkan Ü. idaresindeki 41 LS 237 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde mahsur kalan sürücü Özkan Ü. çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

D-100 Çenesuyu mevkii İstanbul istikametinde kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Takla atan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

 

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