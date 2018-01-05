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Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı!

05 Ocak 2018 18:04

Edinilen Bilgiye göre, Besni ilçe merkezinden Yenikent istikametine gitmekte olan Arif Şentürk idaresindeki 02 DF 212 plaklı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kurşunlu Camii yakınlarında takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Arif Şentürk ile araçta bulunan Ali Şentürk ve Ahmet Şentürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ramazan Kuyu
 

 

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