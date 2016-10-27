Kaza, Kilimli ilçesi Muslu Beldesine bağlı Göbü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Yılgın idaresindeki 67 ZF 731 plakalı hafif ticari araç, Çatalağzı'ndan Göbü köyüne giderken karşı istikametten gelen kamyonete çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 20 metreden uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içinde bulunan 2 kişi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen AFAD, 112 ve jandarma ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Hakkı Yılgın ve eşi Sebahat Yılgın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Götürüldükleri hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sertaç Özdemir