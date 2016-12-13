Edinilen bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi Zeynal Abidin Türbesi civarında Deniz Karaağaç idaresindeki 44 DY 553 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçurumdan yuvalandı. Kazada Deniz Karaağaç yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen kaza 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü Karaağaç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

ADIYAMAN