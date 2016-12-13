Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracın uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


13 Aralık 2016 16:18

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi Zeynal Abidin Türbesi civarında Deniz Karaağaç idaresindeki 44 DY 553 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçurumdan yuvalandı. Kazada Deniz Karaağaç yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen kaza 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü Karaağaç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir
ADIYAMAN

Etiketler: Hafif ticari araç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç