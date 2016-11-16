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Hafif ticari aracı böyle çaldı, polisten kaçamadı

Adana'da bir kişinin park halindeki hafif ticari aracı çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis hırsızı yakalayıp aracı da sahibine teslim etti.

Hafif ticari aracı böyle çaldı, polisten kaçamadı

16 Kasım 2016 11:15
Hafif ticari aracı böyle çaldı, polisten kaçamadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ercan, Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi, Kozan Yolu Caddesi'ndeki bir kasabın önüne hafif ticari aracını park etti.

Bu arada uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirilen Bayram A. (33) ise cadde üzerinde park halindeki araçları kontrol ederken hafif ticari aracın kontağının üzerinde olduğunu fark etti. Bayram A. daha sonra bindiği aracı çalarak uzaklaştı.

Ercan, kasaptan çıktığında aracını göremeyince polisi aradı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızın geldiği noktada yaklaşık 200 kamerayı inceledi. Yapılan incelemelerde, kırmızı ayakkabılı, isminin Bayram A. olduğu belirlenin kişinin hafif ticari aracı çaldığı anlaşıldı. 

Polis, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, kısa sürede aracı elinden çıkararak paraya çevirmek isteyeceğini tahmin edip hafif ticari aracı satacağı yerlerde önlem aldı. Kısa bir süre sonra zanlı Onur Mahallesi'ndeki sanayi sitesine gelerek kamyoneti satmak isterken polis baskınına uğradı. Zanlı, hafif ticari araca binip kaçmak istedi ancak kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra da araçtan inerek hurda araçların içine saklanan zanlı operasyonla yakalandı. 

Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Bayram A.'nın ifadesinde iki evli olduğunu, diğer eşinin yanına gitmek için babasından araba istediğini ancak vermeyince bu aracı çaldığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Fatih Keçe


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