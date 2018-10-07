Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Valide Sultan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Server Ç. (17) yönetimindeki 70 ED 840 plakalı motosiklet, dönüş yapmakta olan Ramazan A. idaresindeki 70 BJ 024 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı

