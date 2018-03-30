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Hafif ticari araçlar için geliştirilen yağlar Türkiye'de satışa sunuldu

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil’in, hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirdiği Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün ailesi, Türkiye'de satışa sunuldu. Hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirilen ürün yelpazesi, motor ömrünün uzamasına yardımcı olurken, şehir içi zorlu sürüş ve ağır çalışma şartlarına bağlı aşınmalara karşı üstün koruma ve performans sağlayacak.

Hafif ticari araçlar için geliştirilen yağlar Türkiyede satışa sunuldu

30 Mart 2018 14:15

Dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve Türkiye'de 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türkiye, Mobil Delvac markası altında hafif ticari araçlar için geliştirilen yeni ürün yelpazesi Türkiye'de satışa sunuldu. Yapılan açıklamada; ürünler motor ömrünün uzamasına önemli şekilde katkıda bulunurken, şehir içi sürüş ve ağır hizmet koşullarına bağlı aşınmalara karşı üstün koruma ve yüksek performans sağlayacak. Özellikle ticaret erbapları için büyük bir sorun haline gelen yüksek bakım maliyetleri ve arızalar sebebiyle yaşanan zaman kayıplarının da önünü kesmeye yardımcı olarak aynı zamanda ticari araçların değerini de koruyan Mobil Delvac; dünyanın önde gelen araç üreticilerinin motor şartnamelerini karşılıyor. 

ExxonMobil Türkiye Satış Müdürü Handan Karakaş, hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirilen Mobil Delvac Ailesi ile ilgili olarak, "Hafif ticari araç sahipleri ve işletmecilerinin pek çoğu yağ satın alırken en düşük maliyetli ya da en yüksek performanslı yağlardan çok, araçlarına en uygun olduğuna inandıkları yağı tercih ediyor. Önümüzdeki dönemde hafif ticari sektöründe ciddi bir büyüme bekleniyor. Yeni ürünlerimizle ticari yağlar konusundaki uzmanlığımız sayesinde son kullanıcı için değer  oluşturmayıhedefliyoruz. Piyasa araştırmamız, hafif ticari araç sahiplerinin, düzenli bakıma büyük önem verdiklerini gösterdi. Düzenli bakım, hayati öneme sahip olan araçlarının yolda ve çalışır durumda tutulacağı konusunda içlerinin rahat etmesini sağlıyor" yorumunda bulundu.
 

 

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