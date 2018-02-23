Diğer
Kategoriler

Hafif ticari araçlar için özel yağ üretildi

Madeni yağ üreticilerinden Mobil Oil Türkiye’nin, hafif ticari araçlar için özel olarak yağlar geliştirdi. Geliştirilen motor yağı Mart ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak.

Hafif ticari araçlar için özel yağ üretildi

23 Şubat 2018 14:42

Madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil, hafif ticari araçlar için özel olarak yağlar geliştirdi. Yapılan açıklamada, hafif ticari araçlar için geliştirilen yeni ürünleri ile hafif ticari araçlar dünyasının ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir boşluğu doldurması hedefleniyor.

Ayrıca, Mart ayıyla birlikte Türkiye'de 5 ve 7 litrelik ambalaj seçenekleriyle satışa sunulacak F 5W-30, M 5W-30, 5W-30 ve 10W-40 ismindeki yağlar, çamur gibi zorlu doğa şartlarında temizlik ve yüksek performans göstereceği bildirildi.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç