Hafif ticari araçlar için özel yağ üretildi

Madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil, hafif ticari araçlar için özel olarak yağlar geliştirdi. Yapılan açıklamada, hafif ticari araçlar için geliştirilen yeni ürünleri ile hafif ticari araçlar dünyasının ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir boşluğu doldurması hedefleniyor.

Ayrıca, Mart ayıyla birlikte Türkiye'de 5 ve 7 litrelik ambalaj seçenekleriyle satışa sunulacak F 5W-30, M 5W-30, 5W-30 ve 10W-40 ismindeki yağlar, çamur gibi zorlu doğa şartlarında temizlik ve yüksek performans göstereceği bildirildi.

