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Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hafif ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı. Motosikletteki yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

25 Şubat 2018 04:22
Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı - Tıkla İzle

Kaza, Kışla Mahallesi’ndeki küçük sanayi sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre Kazım Cambaz (20) idaresindeki plakasız motosiklet, aniden önüne çıkan Devrim Ataş (36) idaresindeki 67 SD 880 plakalı hafif ticari kamyonet ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kardeşi Eray Cambaz (18) yol kenarındaki çimlere savruldu. Sürüklenen motosiklet ise bir süre sonra alev alıp yanmaya başladı. Olay yerine yakın noktada bulunan itfaiye ekipleri tarafından motosikletteki yangın söndürülürken yaralanan 2 kardeş için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ifade edildi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. 

 

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